Acun Ilıcalı, PSG'nin milyarder Başkanı Nasır el-Halifi'nin misafiri oldu - Haberler Spor
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Acun Ilıcalı, PSG'nin milyarder Başkanı Nasır el-Halifi'nin misafiri oldu

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İngiltere'nin köklü takımı Hull City'yi almak için girişimlerde bulunan Acun Ilıcalı, PSG'nin milyarder Başkanı Nasır el-Halifi'nin misafiri oldu. Ilıcalı, PSG'ye Manchester City karşısında başarı dilerken, misafirperverliği için PSG Başkanı'na teşekkür etti. Ilıcalı'nın yeni ticari faaliyetler içinde olacağı konuşuluyor.

Acun Ilıcalı'nın futbol dünyasındaki temasları giderek artıyor. Şampiyonlar Ligi yayın haklarını Exxen'e kazandıran Ilıcalı, son olarak İngiltere'nin köklü ekiplerinden Hull City'yi satın almak üzere olduğunu ifade etmişti. Ilıcalı, Psg Başkanı Halifi'nin misafiri oldu.

Acun Ilıcalı, PSG'nin milyarder Başkanı Nasır el-Halifi'nin misafiri oldu

"GÖNÜLDEN BAŞARILAR DİLERİM"

Acun Ilıcalı, Halifi ile yaptığı paylaşıma, "Misafirperverliğin için teşekkür ederim. Bu akşam oynanacak maçta gönülden başarılar dilerim" notunu düştü.

Acun Ilıcalı, PSG'nin milyarder Başkanı Nasır el-Halifi'nin misafiri oldu
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Haber: Acun Ilıcalı, PSG'nin milyarder Başkanı Nasır el-Halifi'nin misafiri oldu - Haberler Spor
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