Acun Ilıcalı, PSG'nin milyarder Başkanı Nasır el-Halifi'nin misafiri oldu

Acun Ilıcalı'nın futbol dünyasındaki temasları giderek artıyor. Şampiyonlar Ligi yayın haklarını Exxen'e kazandıran Ilıcalı, son olarak İngiltere'nin köklü ekiplerinden Hull City'yi satın almak üzere olduğunu ifade etmişti. Ilıcalı, Psg Başkanı Halifi'nin misafiri oldu.

"GÖNÜLDEN BAŞARILAR DİLERİM"

Acun Ilıcalı, Halifi ile yaptığı paylaşıma, "Misafirperverliğin için teşekkür ederim. Bu akşam oynanacak maçta gönülden başarılar dilerim" notunu düştü.

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