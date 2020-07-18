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Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, RKSV Bekkerveld'i 9-1 yendi

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Fortuna Sittard takımı, hazırlık maçında rakibi RKSV Bekkerveld'i 9-1 mağlup etti. Hollanda ekibi, Acun Ilıcalı'nın satın almasının ardından çıktığı ilk maçı kazanmış oldu.

Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, RKSV Bekkerveld'i 9-1 yendi
18.07.2020 18:02 | Son Güncelleme: 18.07.2020 18:30

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hollanda Eredivisie takımı Fortuna Sittard, hazırlık maçında RKSV Bekkerveld'i konuk etti.

Fortuna Sittard Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Sittard'ın 9-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

ACUN'UN SAHİPLİĞİNDE İLK GALİBİYET

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Dianessy, 31. dakikada Essers, 55. dakikada Donkor, 63 ve 65. dakikalarda Sambou, 74. dakikada Tesfaldet, 78. dakikada Karjalainen ve 80. dakikada Vidigal kaydetti.

Fortuna Sittard böylece Acun Ilıcalı'nın satın almasından sonraki ilk maçını kazanmış oldu.

Haber Yorumları (3)
BAŞKENTLİ: Tebrik ederim Acun bey i. Türk ler dünyanın her yerinde ismini duyurmalı.
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AVRUPA: Niye gittin de avrupa takimi satin aldin acun efendi eee tabi euro kazancan . Bide fenerbahceyiw deestekliyom demiyo mu. La bi git
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AWAZ: Durmadan yabancı oyuncu sınırlaması getirilen bir yere sen yatırım yapar mısın. 12 yabancıya senelik ücret ödeyeceksin ama sahaya 8 tane çıkacak. Üst sıralara oynamak istersen şuan ki piyasası 1 milyon olan futbolcu bundan sonra 5 olacak. Yıllık 500 bin liraya oynayan oyuncu 2 milyon isteyecek avrupaya satamazsın. Büyük kulüpler Hollandanın gözetiminde alt yapıdan bile futbolcu satarsın peki ya güzel ülkemde? Kendini kanıtlayan futbolcuyu bile artık satamayacaksın çünkü yeri ini dolduramazsın
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