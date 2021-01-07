Acun Ilıcalı kaleyi içten fethetti
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Acun Ilıcalı kaleyi içten fethetti

07.01.2021 14:41 | Son Güncelleme: 07.01.2021 14:45
Acun Ilıcalı kaleyi içten fethetti

Fenerbahçe taraftarlarının büyük bir merakla beklediği Mesut Özil transferi Acun Ilıcalı'nın devreye girmesiyle mutlu sona ulaşmaya çok yakın.

Fenerbahçe taraftarlarının büyük bir merakla beklediği Mesut Özil transferi Acun Ilıcalı'nın devreye girmesiyle mutlu sona ulaşmaya çok yakın. Ünlü televizyoncu, transfer maliyetinin önemli bir kısmını üstlenirken diğer yandan Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe'ye yeni platformu Exxen'de program yapma teklifinde bulundu.

Mesut Özil'in Fenerbahçe ile anlaşmaya sıcak bakmasında eşine gelen bu teklifin de etkili olduğu öğrenildi. Amine Gülşe'nin önümüzdeki aylarda bir moda programı hazırlayacak.

Kaynak: Hürriyet

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