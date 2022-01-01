Acun Ilıcalı, Hull City'yi resmen aldığını açıkladı! Kulübün sosyal medya hesabına takipçi yağdı
Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - Haberler | Spor
Uzun süredir Hull City'yi satın almak için görüşmelerini sürdüren Acun Ilıcalı, sürecin tamamlandığını ilan etti. Ilıcalı'nın kulübü satın aldığını duyurmasının ardından Hull City'nin sosyal medya hesaplarına takipçi yağdı.
Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında İngiliz kulüp Hull City'yi satın aldığını resmen duyurdu.
Ilıcalı, takipçilerinden Hull City'yi sosyal medyada takip etmelerini isterken, "İngiltere Championship'te bir takım satın aldım, Hull City. Buradan tüm sevenlerimize ve seyircilerimize sesleniyoruz. Hull City'nin Instagram hesabını takip etmenizi istiyoruz." duyurusunu yaptı.
Bu açıklamanın ardından Hull City'nin 290 bin olan takipçisi sayısı, duyurudan sonra 400 bine yaklaştı.
Haberler.com Haberler.com - Spor Haberleri
Haberler.com - Spor Haberleri
Haberi Kaydet