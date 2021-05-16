Acun Ilıcalı'dan şampiyonluk sonrası Sergen Yalçın paylaşımı: Omuzlara alınmayı fazlasıyla hak ettin

Acun Ilıcalı yaptığı paylaşımla, Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş'ı ve siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın'ı tebrik etti. Ünlü televizyoncu, tecrübeli hocanın fotoğrafını, "Sezon boyu tüm zorluklara göğüs gererek omuzlara alınmayı fazlasıyla hak ettin. Başta yakın dostum Sergen Yalçın ve Emre Kocadağ olmak üzere bütün Beşiktaşlı futbolcuların ve camiasının şampiyonluğunu kutluyorum. Çok zor bir sezonda önemli bir başarı elde ettiniz, tebrikler" ifadeleriyle paylaştı.