Acun Ilıcalı, Beşiktaşlı yöneticiye verdi veriştirdi: Yüzün kızarır mı?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Acun Ilıcalı, Beşiktaşlı yöneticiye verdi veriştirdi: Yüzün kızarır mı?

Haberler.com - Haberler | Spor
Acun Ilıcalı, Beşiktaşlı yöneticiye verdi veriştirdi: Yüzün kızarır mı?

Acun Ilıcalı, Beşiktaş maçı öncesinde Erzurumspor için düzenleyeceği destek gecesini siyah-beyazlı taraftarlardan gelen tepkiler sonrasında ertelemişti. Ilıcalı'nın aldığı bu karar Beşiktaş cephesini tatmin etmemiş ve kulübün genel sekreteri Mesut Urgancılar, "Niye ertelemiş? Erzurumspor Beşiktaş'tan puan(lar) alırsa Fenerbahçeliler daha çok yardım eder diye mi?" sözlerini kullanmıştı. Ilıcalı'dan Urgancılar'a sert bir yanıt geldi.

Beşiktaş maçı öncesi Erzurumspor için destek gecesi düzenleyecek Acun Ilıcalı, siyah-beyazlı taraftarlardan gelen tepki sonrasında etkinliği ertelemişti.

"NİYE ERTELEMİŞ?"

Bu erteleme kararı sonrası Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Mesut Urgancılar, "Niye ertelemiş? Erzurumspor Beşiktaş'tan puan(lar) alırsa Fenerbahçeliler daha çok yardım eder diye mi? Yoksa öyle ya da böyle zaten yanlış bir zamanlama mı?" sözlerini kullanmıştı.

Bu açıklamaya tepki gösteren Acun Ilıcalı şunları dedi:

"BEŞİKTAŞ'A SENDEN DAHA FAZLA DESTEK VERMİŞ OLABİLİRİM"

"Bize bu şekilde bir imayi yapacak kadar akıl tutulması yaşaman ilginç. Beşiktaşlı dostlarımız yanlış anlamasın diye planlanan Erzurumspor gecesini erteledik. Dominik'ten yayın yapmak zorunda kalacağız. Senin gibi içindeki kötülükleri dökenler böyle değerli bir kulübü temsil etmemeli. Yüzün kızarır mı bilmem ama Beşiktaş'ın destek kampanyasını kanalımda ücret talep etmeden yayınladım. Hatta Beşiktaş'a senden daha fazla destek vermiş olabilirim. Umarım Beşiktaş'a klavyen dışında benim Fenerbahçe'ye verdiğim desteğin yüzde birini vermişsindir."

Acun Ilıcalı, Beşiktaşlı yöneticiye verdi veriştirdi: Yüzün kızarır mı?
Helenex Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 8 Nisan Helenex Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçının gollerini kim attı?
Helenex Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 8 Nisan Helenex Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçının gollerini kim attı?
Beşiktaş - Aytemiz Alanyaspor maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 7 Nisan Beşiktaş - Aytemiz Alanyaspor maçının gollerini kim attı?
Beşiktaş - Aytemiz Alanyaspor maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 7 Nisan Beşiktaş - Aytemiz Alanyaspor maçının gollerini kim attı?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Fahrettin Altun Ahmet Davutoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Hazal Kaya Burcu Biricik Murat Yıldırım Tayanç Ayaydın
Spor Ali Koç Şenol Güneş Ünal Karaman Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Futbol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Acun Ilıcalı, Beşiktaşlı yöneticiye verdi veriştirdi: Yüzün kızarır mı? - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 15:15:42. #1.15#
title