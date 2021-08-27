Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı havalimanı, tek kuruş kazandırmadan satışa çıktı
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Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı havalimanı, tek kuruş kazandırmadan satışa çıktı

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2012 yılında yapımı tamamlanan ve 50 milyon euroye mal olan Türkiye'nin ilk bölgesel havalimanı Zafer Havalimanı satışa çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılışı yapılan havalimanının işletmecisi İC İçtaş'ın İcra Kurulu Üyesi Abdullah Keleş, tek kuruş kazanamadıklarını belirterek satış için teklif beklediklerini söyledi.

Türkiye'nin ilk bölgesel havalimanı olan ve Kütahya, Afyon ve Uşak illerine hizmet vermek üzere 2012 yılında Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) modeliyle hizmete açılan Zafer Havalimanı satışa çıkıyor. 2012 yılında yap-işlet-devret modeliyle hizmete giren havalimanının açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapmıştı.

"BORCU ÜSTLENENE DEVREDECEĞİZ"

Bloomberg'e konuşan işletmeci şirket İC İçtaş İcra Kurulu Üyesi Abdullah Keleş, Zafer Havalimanı'nı satmak için teklifleri beklediklerini açıkladı. Keleş, "Yatırım maliyetimizi ödeyen ve borcu üstlenen kim olursa ona havalimanını devretmeye hazırız" dedi.

Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı havalimanı, tek kuruş kazandırmadan satışa çıktı

"TEK KURUŞ KAZANMADIK"

İC İçtaş'ın 2044 yılına kadar havalimanını işletme hakkı bulunuyor. Şu ana kadar havalimanından tek kuruş kazanmadıklarını öne süren Keleş, devlet garantilerine rağmen her yıl havalimanına sermaye enjeksiyonu yapmak zorunda kaldıklarını söyledi.

1,3 MİLYON KİŞİ GARANTİ VERİLDİ, 7 BİN KİŞİ KULLANDI

Kovid-19 salgını öncesi 2019 yılında havalimanının yolcu sayısı, garanti edilen 1.3 milyon yolcu sayısının sadece yüzde 6'sında kaldı. Havalimanının hizmet verdiği Kütahya-Afyon ve Uşak'ın toplam nüfusu 1 milyon 678 bin kişi iken, havalimanına 2020 yılı için verilen yolcu garantisi 1 milyon 280 bindi. 2020'de havalimanını kullanan sayısı 7 bin 429'da kaldı.

Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı havalimanı, tek kuruş kazandırmadan satışa çıktı

AÇILIŞINI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YAPMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakan olduğu dönemde Zafer Havalimanı'nın açılışını yapmıştı. Açılışa Emine Erdoğan, Binali Yıldırım gibi isimler katılmıştı.

Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı havalimanı, tek kuruş kazandırmadan satışa çıktı

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Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı havalimanı, tek kuruş kazandırmadan satışa çıktı - Haberler Ekonomi
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