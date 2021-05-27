Çayı altın olan memlekette kilolarca çayı yollara döküp eylem yaptılar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çayı altın olan memlekette kilolarca çayı yollara döküp eylem yaptılar

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde 2021 yılı yaş çay alım fiyatının 60 kuruş artırılarak 4 liraya yükseldiğini açıkladı. Ancak yapılan zam üreticileri memnun etmedi. Rize'de üreticiler kilolarca çayı yola döküp eylem yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde 2021 yılı yaş çay alım fiyatını açıkladı. 2020 yılında yaş çay alım fiyatı 13 kuruşluk destekle birlikte 3 lira 40 kuruş olarak uygulanırken, bu sene 60 kuruş birden zam yapıldı.

ALIM FİYATI 4 LİRA OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bu yıl için yaş çay alım fiyatı kilo başına 3 lira 87 kuruşa, destekleme ile birlikte 4 liraya yükseltilmiştir" ifadelerini kullandı.

YAPILAN ZAM ÜRETİCİLERİ MEMNUN ETMEDİ

Ancak yapılan zam çay üreticilerini memnun etmedi. Çayın başkenti olan Rize'de üreticiler eylem yaptı. Kilolarca çayı cadde ortasına döken üreticiler, "Çayda sömürüye son" sloganları attı.

Çayı altın olan memlekette kilolarca çayı yollara döküp eylem yaptılar
mesut.sahin@haberler.com - Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Muharrem İnce Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Deniz Çakır Bülent Ersoy Mehmet Ali Erbil
Spor Arda Turan Burak Yılmaz Dorukhan Toköz Lukas Podolski Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çayı altın olan memlekette kilolarca çayı yollara döküp eylem yaptılar - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.5.2021 18:03:57. #1.16#

title