Açık hava egzersizleri sürüyor Tepebaşı Belediyesi tarafından açık havada düzenlenen sabah ve akşam egzersizleri, vatandaşlardan ilgi görüyor.

Tepebaşı Belediyesi tarafından açık havada düzenlenen sabah ve akşam egzersizleri, vatandaşlardan ilgi görüyor.

Tepebaşı Belediyesi tarafından kent halkının spor ile buluşması adına gerçekleştirilen etkinlikler sürüyor.Bu kapsamda açık havada düzenlenen sabah ve akşam egzersizleri de Eskişehirlilerden ilgi görüyor. Salı ve perşembe günleri sabah ve akşam olmak üzere düzenlenen egzersiz programları, uzman spor eğitmenleri eşliğinde gerçekleştiriliyor. Sabah egzersizleri Batıkent Bestekar Hacı Arif Bey Parkı'nda saat 09.00'da, akşam egzersizleri ise Yenibağlar Mahallesi Eti Caddesi Parkı'nda saat 20.30'da başlıyor. Düzenlenen egzersiz programlarına katılan vatandaşlar da sağlıklı şekilde spor yapmaktan duyduğu memnuniyeti belirtiyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA