HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Acar Grup Başkanı Erdinç Acar: "Konutta tam fırsat dönemi"

Acar Group Yönetim Kurulu Başkanı Erdinç Acar, korona virüs sebebiyle inşaat sektöründe arz talep dengesine bağlı olarak fiyatlarda geçici bir düşüş yaşandığına dikkat çekerek yatırım için konutta tam fırsat dönemi olduğuna söyledi.

Acar Grup Başkanı Erdinç Acar:
24.05.2020 16:10 | Son Güncelleme: 24.05.2020 16:13

Acar Group Yönetim Kurulu Başkanı Erdinç Acar, korona virüs sebebiyle inşaat sektöründe arz talep dengesine bağlı olarak fiyatlarda geçici bir düşüş yaşandığına dikkat çekerek yatırım için konutta tam fırsat dönemi olduğuna söyledi.

Pandemi sürecinde tüm dünyada ekonomik daralma yaşandığı, insanların yatırım ve harcama önceliklerinin doğal olarak değiştiğini kaydeden Erdinç Acar, her krizin aynı zamanda bir fırsat olarak görülmesi gerektiğini söyledi. Konut sektörünün de yatırım yapmak isteyen, ev sahibi olmak isteyip de yüksek maliyetler yüzünden alamayanlar için önemli bir fırsat kapısı araladığını işaret eden Acar, "Bu dönemde konut almak mantıklı bir fırsat olarak karşımıza çıkıyor. Konut stoku var ancak talep azaldı. Böyle olunca fiyatlar düştü. Üstelik devletin sunduğu peşinat indirimi ile konut kredileri de en düşük seviyelerde. Korona süreci biter bitmez şartlar hızla değişecek, fiyatlar yeniden yükselişe geçecektir" diye konuştu.

İnşaat sektörünün önde gelen isimlerinden olan Erdinç Acar, alıcılara çağrıda bulunarak 2021 yılında artacak konut fiyatlarına karşı erken alım yapılabileceğini söyledi. Acar, bu sürecin iyi değerlendirilmesi gerektiğini dile getirerek, "Bazı dönemler kriz gibi görünse de birçok fırsatı da beraberinde getiriyor. Korona virüs nedeniyle inşaat sektörü normal satış seyrinde yaşadığı düşüş nedeniyle fiyatlar da ciddi indirim ve kampanyalar düzenlemeye başladı. Konut almak isteyen vatandaşlarımızın bu dönemi iyi analiz etmeleri gerekiyor ve en makul alım yapılacak dönemde yapması gereken yatırım için harekete geçmesi gerekiyor. " - OSMANİYE

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Döviz alımlarında vergi 5 kat arttı: Her 100 dolarda, 1 dolar vergi vereceğiz Ekonomi
Döviz alımlarında vergi 5 kat arttı: Her 100 dolarda, 1 dolar vergi vereceğiz
Hollanda'daki dünyaca ünlü sanat oteli koronavirüs nedeniyle iflas etti Ekonomi
Hollanda'daki dünyaca ünlü sanat oteli koronavirüs nedeniyle iflas etti
Buğdaydaki rekolte artışı üreticiye çifte bayram yaşatıyor Ekonomi
Buğdaydaki rekolte artışı üreticiye çifte bayram yaşatıyor
Deutsche Bank, koronavirüs nedeniyle yöneticilerinden 1 ay maaş almamalarını istedi Ekonomi
Deutsche Bank, koronavirüs nedeniyle yöneticilerinden 1 ay maaş almamalarını istedi
40 derece sıcakta günde 110 ton patates taşıyan 4 işçi, kişi başı 440 TL kazanıyor Ekonomi
40 derece sıcakta günde 110 ton patates taşıyan 4 işçi, kişi başı 440 TL kazanıyor
Bu bayram baklava ve şeker sektörünün işleri yüzde 70 düştü Ekonomi
Bu bayram baklava ve şeker sektörünün işleri yüzde 70 düştü
İBB'nin Askıda Fatura uygulamasıyla 152 bin 347 ailenin faturası ödendi
İBB'nin Askıda Fatura uygulamasıyla 152 bin 347 ailenin faturası ödendi
ABD'li milyarder yatı için Marmaris'ten 1 milyon 380 bin liralık yakıt aldı
ABD'li milyarder yatı için Marmaris'ten 1 milyon 380 bin liralık yakıt aldı
Keçilerini Saanen ırkıyla melezleyen besici, süt verimini 2 kat artırdı
Keçilerini Saanen ırkıyla melezleyen besici, süt verimini 2 kat artırdı
Muğla'da salep eken çiftçiler, kilosu 350 TL'den siparişlere yetişemiyor
Muğla'da salep eken çiftçiler, kilosu 350 TL'den siparişlere yetişemiyor
Normalleşme anketinde dikkat çeken sonuçlar! Yüzde 55'lik kesim kafe ve restoranlara gitmeyecek
Normalleşme anketinde dikkat çeken sonuçlar! Yüzde 55'lik kesim kafe ve restoranlara gitmeyecek
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Rus turistler ülkemize gelmek istiyor
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Rus turistler ülkemize gelmek istiyor
Dört günlük yasak öncesi yazlıkçıların akın ettiği Kuşadası'na son 24 saatte 20 binden fazla araç geldi
Dört günlük yasak öncesi yazlıkçıların akın ettiği Kuşadası'na son 24 saatte 20 binden fazla araç geldi
Milli Dayanışma Kampanyası'nda toplanan bağış miktarı 2 milyar 23 milyon 523 bin liraya ulaştı
Milli Dayanışma Kampanyası'nda toplanan bağış miktarı 2 milyar 23 milyon 523 bin liraya ulaştı
Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan otoyollar ve köprüler bayram boyunca ücretsiz olacak
Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan otoyollar ve köprüler bayram boyunca ücretsiz olacak
Tekstil piyasası bayram öncesi sessizliğe büründü! Esnaf sinek avlıyor
Tekstil piyasası bayram öncesi sessizliğe büründü! Esnaf sinek avlıyor
2019 yılı kütlü pamuk fark ödemesi dekar başına 500 kilogram üzerinden ödenecek
2019 yılı kütlü pamuk fark ödemesi dekar başına 500 kilogram üzerinden ödenecek
ABD'li araç kiralama şirketi Hertz, koronavirüs nedeniyle konkordato başvurusu yaptı
ABD'li araç kiralama şirketi Hertz, koronavirüs nedeniyle konkordato başvurusu yaptı
Bayram süresinde 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağı başladı! İşte açık olacak yerler
Bayram süresinde 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağı başladı! İşte açık olacak yerler
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle durdurulan hızlı tren seferleri 28 Mayıs'ta başlayacak
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle durdurulan hızlı tren seferleri 28 Mayıs'ta başlayacak
Vatandaşlar, 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi soluğu pazarlarda aldı
Vatandaşlar, 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi soluğu pazarlarda aldı
Gözü gibi baktığı 1951 model Fiat Topolino marka klasik otomobilini gören hayran kalıyor
Gözü gibi baktığı 1951 model Fiat Topolino marka klasik otomobilini gören hayran kalıyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor
Atıl durumdaki kömürlük 500 kişiye ekmek kapısı oldu
Atıl durumdaki kömürlük 500 kişiye ekmek kapısı oldu
Kahramanmaraş'ta hasadına başlanan sarımsak tarlada 15 liraya alıcı buluyor
Kahramanmaraş'ta hasadına başlanan sarımsak tarlada 15 liraya alıcı buluyor
Sabancı Holding, Sağlık Bakanlığı'na 150 bin hızlı tanı kiti bağışladı
Sabancı Holding, Sağlık Bakanlığı'na 150 bin hızlı tanı kiti bağışladı
Son Dakika: Kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyeleri bugün yatırılacak
Son Dakika: Kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyeleri bugün yatırılacak
Güne değer kazancıyla başlayan gram altın 379,8 liradan işlem görüyor
Güne değer kazancıyla başlayan gram altın 379,8 liradan işlem görüyor
Alışveriş yapacaklar dikkat! İşte 4 günlük sokağa çıkma yasağında açık olacak işletmeler
Alışveriş yapacaklar dikkat! İşte 4 günlük sokağa çıkma yasağında açık olacak işletmeler
Koronavirüs salgınında ABD'li milyarderlerin serveti 434 milyar dolar arttı
Koronavirüs salgınında ABD'li milyarderlerin serveti 434 milyar dolar arttı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Naci Bostancı Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Özkan Uğur Serdar Ortaç Acun Ilıcalı Perihan Savaş
Spor Metin Oktay Şenol Güneş Bülent Uygun Ahmet Nur Çebi Robert Prosinecki
Daha Fazla İzmir Ankara Bayram Ramazan
Şu an buradasınız: Acar Grup Başkanı Erdinç Acar: "Konutta tam fırsat dönemi" - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.5.2020 16:13:37. #1.15#
title