Abu Dhabi Judo Grand Slam'da Bilal Çiloğlu Türkiye'ye altın madalya sevinci yaşattı

26.10.2019 01:44

Abu Dhabi Judo Grand Slam Turnuvası'nın ikinci gününde Slovenyalı Olimpiyat Şampiyonu Tina Trstenjak güne damgasını vurdu. Slovenyalı judoka eleme maçlarındaki başarısını finalde de sergiledi. Trstenjak Pan American Şampiyonu Kübalı rakibi Maylin Del Toro Carvajal'i yenerek beşinci Grand Slam altın madalyasını kazandı. Slovenyalı judokanın altın madalyasını Şarika Kenti Spor Konseyi Genel Sekreteri Eisa Hilal Az-Hazami takdim etti.









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"Kolay gibi görünse de aslında hiçbir şey kolay değil. Sadece fırsat yakaladığım zaman doğru hamleyi yapıyorum. Bu sefer doğru fırsatı elde ettiğim için çok mutluyum."





Tina Trstenjak

Slovenyalı judoka



Erkekler -73 kilo kategorisinde ise milli sporcumuz Bilal Çiloğlu altın madalyanın sahibi oldu. Kıyasıya geçen finalde Kanadalı Arthur Margelidon'u 30 saniyede kouchi gake ile alt eden Çiloğlu, Türkiye'ye 6 yıl aradan sonra Grand Slam altın madalyası almanın gururunu yaşattı. Milli sporcumuzun altın madalyasını Uluslarası Teqball Federasyonu Başkanı Victor Huszar takdim etti. Euronews.com'da Görüntüle