Aboubakar Vanspor'a mı gidecek? Aboubakar Vanspor'la anlaştı mı?

Aboubakar Vanspor'a mı gidecek? Aboubakar Vanspor'la anlaştı mı?
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Trendyol 1. Lig'e yükselerek kentte büyük bir sevinç yaşayan Vanspor'da taraftarlar gözünü transfere dikti. Peki, Aboubakar Vanspor'a mı gidecek? Aboubakar Vanspor'la anlaştı mı?

1. Lig'e yükselen Vanspor'da taraftarlar, Vincent Aboubakar'ı gündemlerine aldı. Çok sayıda taraftar, sosyal medya kampanyası başlatarak Aboubakar'ı takımlarına almak istediklerini dile getirdi. Kırmızı-siyahlı yönetimin bonservisi elinde olan golcü oyuncu için harekete geçeceği öğrenildi. Peki, Aboubakar Vanspor'a mı gidecek? Aboubakar Vanspor'la anlaştı mı?

ABOUBAKAR VANSPOR'A MI GİDECEK?

1. Lig'e yükselen Vanspor'da taraftarlar, Vincent Aboubakar'ı gündemlerine aldı. Çok sayıda taraftar, sosyal medya kampanyası başlatarak Aboubakar'ı takımlarına almak istediklerini dile getirdi. Kırmızı-siyahlı yönetimin bonservisi elinde olan golcü oyuncu için harekete geçeceği öğrenildi.

TEK HAYALLERİ ABOUBAKAR

Çok sayıda Vanspor taraftarı, sosyal medyada kampanya başlatarak tüm dikkatleri üzerlerine çekti. Kırmızı-siyahlılar, yaptığı çağrıda bonservisi elinde olan ve kendisine kulüp arayan Vincent Aboubakar'ı kadrolarında görmek istediklerini dile getirdi. Taraftarlar, Aboubakar'a Vanspor forması giydirilen görselleri paylaşmaya başladı.

VANSPOR YÖNETİMİ HAREKETE GEÇECEK

Öte yandan Vanspor taraftarının bu çağrısına Vanspor yönetimi cevapsız kalmadı. Doğu ekibinin yönetiminin Vincent Aboubakar ile kısa süre içerisinde temasa geçeceği ve transfer durumuna dair bilgi alacağı öğrenildi.

SEZON PERFORMANSI

Hatayspor'da geride kalan sezonda 28 maçta süre bulan Kamerunlu Aboubakar, 8 gol attı ve 2 asist yaptı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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