Abdurrahim Albayrak: Transferler çok zor oldu ama alnımızın akıyla çıktık

"Sözleşme konusunda oyuncularımızda bir sorun çıkmayacaktır"

"Falcao için resmi bir teklif yok"

"Başka cezaların açıklanmasını bekliyoruz, sonra açıklama yaparız""Mostafa'nın daha fazla gol atmasını bekliyoruz" " Kasımpaşa maçıyla galibiyetlerimize devam edeceğiz""Herkesin taşın altına elini koyması lazım"Oytun Özer: UEFA bile bize yaptığı ödemede bir kesintiye gitti"Kulüp olarak takım harcama limiti sisteminin başından beri destekçisi olduk"Kaan ÜLKER - Serhan TÜRK/ İSTANBUL, - Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak , ara transfer çalışmalarının çok zor geçtiğini, çok uğraştıklarını ancak alınlarının akıyla bu süreci atlattıklarını söyledi.Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, kendi ofisinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Yemekli sohbet toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Albayrak, gazetecilere seslenerek, "Geleneksel hale getirdiğim Karadeniz yemekleri organizasyonumuzu bölüm bölüm yaptık bugün bahçemizde. Transfer döneminde sizi hayli üzdüm, sizlere de hak veriyorum görevinizi yapıyorsunuz ama bana da hak verin. Sizleri çok seviyorum ama en çok Galatasaray'ı seviyorum. Galatasaray için bunları yaptım" dedi."TRANSFERLER ÇOK ZOR OLDU, ÇOK UĞRAŞTIK AMA ALNIMIZIN AKIYLA ÇIKTIK"Ara transfer dönemindeki çalışmalarını anlatan Albayrak, "Eksiklerimiz vardı, hocamızın nokta atış istediği transferler vardı. Bunları yapmak için ekip halinde hareket ettik. Başta Mustafa Cengiz başkanımız olmak üzere tüm yönetim kurulumuz, Fatih hocamız, Oytun kardeşimiz, Şükrü, Uğur, scout ekibi hep beraber burada uzun uzun çalışmalar yaptık. Sabahlara kadar kalmalarımızda bizi yalnız bırakmayan Fatih Terim'e de teşekkür ediyorum. Burada yürütmemizin sebebi, buradan hiçbir yere bir şey çıkmamasıydı. Bunu da başardık. Statta yaptığımız zaman zaten girerken güvenlik bile kimin geldiğini telsizle bildiriyor. Onun için transferi burada yönettik. Çok zor oldu, çok uğraştık ama alnımızın akıyla çıktık. Fernandes'in transferi Türkiye'de bir rüyaydı ve bu rüyayı da gerçekleştiren Fatih Terim'dir. Rui Costa bizzat hocamla konuşarak 'okey' verdi. Yoksa çok zordu" diye konuştu.Albayrak ayrıca, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca nezdinde tüm Bakanlık personeline, Omar'ın tedavisi ve Fernandes'in gelişi sırasındaki ilgileri için teşekkür etti."SÖZLEŞME KONUSUNDA OYUNCULARIMIZDA BİR SORUN ÇIKMAYACAKTIR"Takımda sözleşmesi sona erecek olan oyuncular hakkında ise Albayrak şunları söyledi: "Hepsiyle teker teker görüşüyorum. 2-3 tanesinin menajeriyle yarın bir araya geleceğiz. İki aydır devam ediyor pazarlık. Pazarlık ediyoruz; eski dönemler yok artık. Bize banka şunu söylüyor; limitini 40 milyon Euro seviyesine çekeceksiniz. Biz 55 milyon Euro'lardayız. Eski futbolcularımızın maaşları Euro'dan olduğunu için farkı anlatıyoruz. Bu paraları kulüplerin ödeme şansı yok artık. 33 milyon Euro bu sene bizim tribünden hasılat kaybımız var. Hiçbir yerde yaprak kımıldamıyor. Bankanın eline kalmışsınız. Alacağınız para bellidir. Kulüpleri ileride çok büyük bir tehlike bekliyor. Futbolcularımıza bunu anlatıyoruz. Onların da birçoğu anlayışla karşıladı. Hiçbir futbolcumuzda bir sorun çıkacağını zannetmiyorum. Emre Akbaba ile görüşüyorum; menajeri ülkeye giremiyor Kovid dolayısıyla. Akbaba Galatasaray'ın çocuğudur, bir problem olmaz. Muslera zaten semboldür ve Taffarel'dir. İnşallah bıraktıktan sonra da Galatasaray'a uzun yıllar hizmet eder, Fatih hocamızın yanında yerini alır. Herkes nasıl Galatasaraylı olduğunu biliyor. İçimizden biridir Muslera. Sözleşmesi biten oyuncularda bir problem olacağını tahmin etmiyorum.""FALCAO İÇİN RESMİ BİR TEKLİF YOK"Falcao'nun Güney Amerika'ya döneceği iddialarını da cevaplayan Albayrak, "Falcao'nun doğum gününü kutluyorum. Kendisine buradan sevgilerimi gönderiyorum. Hediyesini alıp takdim ederim inşallah. Dünya futbolu için çok önemli bir markadadır Falcao. Şanssız bir dönem geçirdi; sakatlığının geçmesini bekliyoruz. Bize resmi bir teklif yok. Olursa onu ilk olarak hocamıza danışırız, sonra da yönetimimizle paylaşırız. Söyleyecek olduklarım bunlar. Bizim çok değerli bir oyuncumuzdur" dedi."BAŞKA CEZALARIN AÇIKLANMASINI BEKLİYORUZ, SONA AÇIKLAMA YAPARIZ"Arda Turan'ın aldığı ceza hakkında ise Albayrak, "Çok üzüldüm 2 maç ceza almasına Arda'nın. Başka cezaları bekliyoruz, ondan sonra açıklama yaparız. Sağlık çalışanları çok değerli, çok kıymetli. Başımızın tacı olan sağlık çalışanlarının adı kullanılacak ne işler yapıldı, onları bekliyoruz" diye konuştu."MOSTAFA'NIN DAHA FAZLA GOL ATMASINI BEKLİYORUZ"Mostafa Mohamed transferi hakkında ise Albayrak, "Mostafa transferiyle 1 ay uğraştık. Son gün burada imzaladık. Kulübünde yönetim değişti. Pazarlık ediyoruz, yönetim değişiyor. Galatasaray'ı seçtikleri için, Galatasaray'a geldikleri için kulübüm ve şahsım adına kendilerine teşekkür ediyorum. Çok değerli bir oyuncu. Bir an önce daha çok gol atmasını bekliyoruz. Bir an önce 10 golünü hazırla, çocuklarını aldıralım dedim. Çok değerli bir oyuncu" ifadelerini kullandı.Pazar günü oynanacak olan Kasımpaşa maçı için saat değişikliği başvurusu yapıp yapmayacakları sorusuna ise Albayrak şu şekilde cevap verdi: "Aslında bize de geldi hava durumu. Kasımpaşa'daki dostlarımı arayıp kendileriyle görüşüp, federasyonla görüşmek istiyorum. Çok şiddetli bir kar yağışı bekleniyor. Bilemiyorum ama Kasımpaşa'daki yöneticilerle görüşeceğiz, maçın biraz erkene alınması için sizin rızanız var mı diye. Yayıncı kuruluş ne der bilmiyorum ama pazar günü akşam şiddetli bir kar yağışı bekleniyor" dedi."KASIMPAŞA MAÇIYLA GALİBİYETLERİMİZE DEVAM EDECEĞİZ"Önlerinde daha çok maç olduğunu belirten Albayrak, "Önümüzde daha çok maçlar var. Futbolcular çok yorgun düşüyorlar, bunu gördük hepimiz. Sakatlıklar olacak, daha uzun bir maraton. Geniş kadrosu olan ipi göğüsleyecek. İnşallah Galatasaray olacak bu. İyi oynuyoruz, iyi mücadele ediyoruz. Üç tane top direğe nişanlandı dün. Şansız bir maç yaşadık, geride bıraktık, önümüze bakıyoruz. İnşallah Kasımpaşa maçıyla galibiyetlerimize devam edeceğiz" şeklinde konuştu."HERKESİN TAŞIN ALTINA ELİNİ KOYMASI LAZIM"Öte yandan Abdurrahim Albayrak taraftarlara da seslenerek, "Ben Galatasaray taraftarlarımızı kampanyamıza davet ediyorum. Galatasaray'daki bağış kampanyasına taraftarlarımızın çok duyarlı olmalarını istiyorum. Bize yardım etsinler, bağış yapsınlar; Galatasaray için, Galatasaray'ın geleceği için, hepimiz için. 33 milyon Euro hasılat kaybımız var; herkesin taşın altına elini koyması lazım" dedi.OYTUN ÖZER: UEFA BİLE BİZE YAPTIĞI ÖDEMEDE BİR KESİNTİYE GİTTİGalatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Oytun Özer ise açıklamasında şunları söyledi: "UEFA ile anlaşmamıza harfiyen uyarak 2018 yılından beri devam ediyoruz. Diyaloğumuz oldukça iyi bir durumda. Anlaşmamızın son senesine de geldik. İnşallah hayırlısıyla sağlıklı neticeler çıkararak bu anlaşmanın gerekliliğini yerine getirip bunu tamamlamış olacağız. UEFA'nın, federasyonumuzun ve bankaların koyduğu kurallara, limitlere, sistemlere riayet ediyoruz. Zor bir dönem. Gişe hasılatında ciddi bir kaybımız var. Mağaza cirolarında kaybımız var. UEFA bile bize yaptığı ödemede bir kesintiye gitti. TFF'nin yayıncı kuruluş ile yaptığı yeni bir anlaşma var. Bir miktar kesintiye gitti. Dolayısıyla halen rekabetçi takımı sürdürmeye ve bunun içinde en büyük gücümüz taraftarımız. Bu sene onu gişeden elde edemiyoruz. Bağış kampanyamıza ne kadar katılırsanız biz o kadar memnun oluruz.""KULÜP OLARAK TAKIM HARCAMA LİMİTİ SİSTEMİNİN BAŞINDAN BERİ DESTEKÇİSİ OLDUK""Kulüp olarak takım harcama limiti sisteminin başından beri destekçisi olduk" diye sözlerini sürdüren Özer, "Türk futbolunun finansal olarak rehabilite edilmesinin, düzeltilmesinin elzem olduğunu düşünüyoruz. Bu da çok önemli bir bir mihenk taşıdır. Ben şahsen de defalarca federasyona gidip, neyi nasıl daha iyi yapabiliriz diye uğraştım. Mustafa Cengiz başkanımız bu konuda çok hassas, çok duyarlı. Biz kendimize bakıyoruz. Kendimiz limitler dahilinde hareket ediyoruz. Her zaman da bu sistemin destekçisi olacağız. Diğer kulüplerin de böyle ilerlediğini ümit ediyoruz. Öyle düşünüyoruz" dedi.

Özer, bağış kampanyası ile ilgili ise "UEFA'nın birincil baktığı yer Sportif A.Ş. Futbol faaliyetimizi sürdürdüğümüz tüzel kişiliğimiz. Bağış kampanyamız derneğimiz üzerinden gidiyor. Bire bir gelir şeyi yok. UEFA da kulüplerin, bu sadece Galatasaray'a has değil, tüm büyük kulüpler zor durumda, UEFA da bunun farkında. Özellikle dernek statüsünde olan tek bir hakim hissedarı olmayan kulüpler daha da zorlanıyor. Örneğin Barcelona. Real Madrid hiç transfer yapmıyor neredeyse. UEFA'yı 3 ayda bir bilgilendiriyoruz. Onun da bilgilendirmesini verdik. Bizim en büyük gücümüz taraftarımız" şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kaan ÜLKER