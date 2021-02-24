Abdurrahim Albayrak'tan Mostafa Mohamed müjdesi: 2021 yılı içerisinde bonservisini alacağız

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Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Mostafa Mohamed'in geleceği ile ilgili olarak Mısır basınına açıklamalarda bulundu. Abdurrahim Albayrak, 1,5 sezonluğuna 2 milyon dolara kiraladıkları Mostafa Mohamed'in 4 milyon dolarlık opsiyonunu kullanarak bonservisini alacaklarını açıkladı.

"BÜTÜN TÜRKLER ONU ÇOK SEVİYOR"

Sarı-kırmızılı yönetici, "Salı günü takımla birlikteydim ve Mostafa Mohamed ile konuştum. Babasını aradı, ailesiyle konuştu. Bütün Türkler, onu çok seviyor. Takıma katkısında fazlasıyla memnunum" dedi.

Abdurrahim Albayrak, "Mohamed, Türkçe öğrenmeye başladı. Kısa sürede uyum sağladı" ifadelerini kullandı.

"2021 YILI İÇERİSİNDE BONSERVİSİNİ ALACAĞIZ"

Ayrıca Abdurrahim Albayrak, "Elbette bonservisini satın almak için opsiyonu kullanacağız. Bu yıl içinde bu opsiyonu kullanacağız" diye konuştu.

Öte yandan Albayrak, "Metin Oktay gibi oynuyor, bize onu hatırlatıyor." sözleriyle Mostafa Mohamed'den övgüyle bahsetti.