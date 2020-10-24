Abdurrahim Albayrak'tan istifa açıklaması: Hepsi asılsızdır, yalandır
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Abdurrahim Albayrak'tan istifa açıklaması: Hepsi asılsızdır, yalandır

24.10.2020 21:26 | Son Güncelleme: 24.10.2020 21:33
Abdurrahim Albayrak'tan istifa açıklaması: Hepsi asılsızdır, yalandır

BB Erzurumspor maçı sonrası açıklamalarda bulunan Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak istifa söylentileriyle ilgili, "Benimle ilgili her gün istifa etti, ediyor deniyor, bunları hepsi asılsızdır, yalandır" ifadelerini kullandı.

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, BB Erzurumspor'u 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Falcao'nun kırmızı kartının doğru olmadığını belirten Albayrak, "Şükür olsun galibiyetimizi aldık, İstanbul'a huzur içinde döneceğiz. Bence Falcao'nun kırmızı kartı haksızdı. Falcao, kendisine yakışır bir gol attı. Bütün takımı, teknik heyeti tebrik ediyorum, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"HEPSİ ASILSIZDIR"

İstifa haberlerinin doğru olmadığını belirten yönetici, "Benimle ilgili her gün istifa etti, ediyor deniyor, bunları hepsi asılsızdır, yalandır. Başkanı hasta olan bir Galatasaray'ı yolda bırakacak bir karaktere sahip değilim ben. Ben Galatasaraylıyım, hem de çok iyi Galatasaraylıyım. Galatasaraylılar, Galatasaray'a zarar vermesin" ifadelerini kullandı.

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