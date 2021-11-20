Abdullah Gürbüz, Kayseri Yolspor'da - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Abdullah Gürbüz, Kayseri Yolspor'da

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Abdullah Gürbüz, Kayseri Yolspor'da

Kayseri Yolspor, son olarak Yukatel Kayserispor forması giyen Abdullah Gürbüz'ü transfer etti.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri Yolspor, son olarak Yukatel Kayserispor forması giyen Abdullah Gürbüz'ü transfer etti.

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Kayseri Yolspor transferin son gününde kadrosuna iki isim kattı. Sezona istediği gibi başlangıç yapamayan Kayseri Yolspor yaptığı iki transfer ile gücüne güç kattı. Turuncu siyahlılar Kayserispor alt yapısından yetişen be profesyonel olan 2000 doğumlu sağ bek Abdullah Gürbüz'ü kadrosuna kattı.

Lisansı çıkartılan 21 yaşındaki oyuncu ilk maçına ise yarın çıkacak. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title