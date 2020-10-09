Abdullah Avcı'nın avukatından tazminat açıklaması: Beşiktaş, 8 aydır ödeme yapmadı
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Abdullah Avcı'nın avukatından tazminat açıklaması: Beşiktaş, 8 aydır ödeme yapmadı

09.10.2020 14:49 | Son Güncelleme: 09.10.2020 15:43

Eski Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın avukatı Sami Dinç, siyah-beyazlı kulübün 29 Ocak 2020 tarihinden bu yana fesih sonrasındaki döneme ilişkin olarak müvekkiline hiçbir ücret ödemediğini açıkladı.

Sami Dinç yaptığı yazılı açıklamada, uzun zamandır kamuoyunu meşgul eden, başta Beşiktaş Kulübü yöneticilerince olmak üzere çeşitli mecralarda birçok kişi tarafından dillendirilen ve hukuksal hiçbir dayanağı olmayan "Abdullah Avcı takım bulana kadar Beşiktaş'tan maaş almaya devam ediyor" konusuyla ilgili müvekkili adına açıklama ihtiyacının doğduğunu belirterek, "Müvekkil teknik adamın Beşiktaş ile olan hizmet sözleşmesi, 29 Ocak 2020 tarihinde Beşiktaş tarafından tek taraflı olarak feshedilmiştir. Böyle bir fesih halinde ilgili hizmet sözleşmesinin hitamı tarihi olan 31.05.2022'ye kadar tüm ücretlerin tazminat olarak müvekkil teknik adama derhal ödenmesi gerektiği ilgili hizmet sözleşmesinde açık ve net bir şekilde belirtilmiştir." ifadelerini kullandı.

"8 AYDIR HİÇBİR SONUÇ ALINAMADI"

Dinç, Beşiktaş yönetiminin "Yeni bir sözleşme imzalanana kadar aylık ücretin Beşiktaş tarafından karşılanıyor olduğu" şeklindeki açıklamalarının hiçbir hukuki mesnedi bulunmadığını ve müvekkil teknik adamın Beşiktaş tarafından 29 Ocak 2020 tarihi itibarıyla işten çıkış işlemi yapılmış olduğundan bunun uygulanma ihtimalinin hukuken de bulunmadığını dile getirdi.

Bugüne kadar konunun sulhen çözümlendirilmesi konusunda her türlü girişimde bulunmalarına rağmen aradan geçen 8 aya yakın süredir hiçbir sonuç alınmadığını kaydeden Dinç, şu görüşlere yer verdi:

"Önemle ve tekrarla belirtmek isteriz ki, müvekkil teknik adamın işine son verildiği 29.01.2020 tarihinden bu yana fesih sonrasındaki döneme ilişkin olarak Beşiktaş tarafından müvekkil teknik adama hiçbir ücret ödenmemiştir. Müvekkil teknik adamın iyiniyetli bekleyişinin ve Beşiktaş camiasına zarar vermemek adına koruduğu sessizliğinin konunun çözümlendirilmesinden çok kamuoyunda mesnetsiz olarak daha fazla tartışılmasına sebebiyet verdiği dikkate alınarak bu açıklamayı yapma zorunluluğu duymuş olduğumuzu saygılarımızla kamuoyunun bilgisine sunarız."

Abdullah Avcı'nın avukatından tazminat açıklaması: Beşiktaş, 8 aydır ödeme yapmadı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

Haber Yorumları (1)
MURAT CAKMAK: kulubu böyle batırmıslar bı sendir yan gel yat tazmınat al avcı morınyo değil kı tazmınat madesı koydu fıko
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