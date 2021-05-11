Abdullah Avcı: "İki takımın da hiçbir iddiası yok"
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Abdullah Avcı: "İki takımın da hiçbir iddiası yok"

Abdullah Avcı: 'İki takımın da hiçbir iddiası yok'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kendilerinin sayısal eksik olmalarından dolayı Konyaspor'un üzerilerine gittiğini ve her iki takımın da ligde iddiası olmadığını belirtti.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kendilerinin sayısal eksik olmalarından dolayı Konyaspor'un üzerilerine gittiğini ve her iki takımın da ligde iddiası olmadığını belirtti.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig'in 41. haftasında deplasmanda Konyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Ligin çıkış yapan takımının Konyaspor olduğunu kaydeden Avcı, Konyaspor'un oyuna başlangıçta formasyon değişikliği yapar diye düşündüğünü ancak kendi düzenine devam ettiğini söyledi.

"İki takımın da hiçbir iddiası yok"

Oyuna çok iyi başladıklarını anlatan Abdullah Avcı, "Organizasyonlarımızı top rakipteyken ve bizdeyken topa sahip olma son derece sağlıklı 20. dakikaya kadar gidiyordu. 20. dakikada kırmızı kart gördük ama onun dışında tepki verdim ama devre arası baktığımda da hakem haklıymış. Devre arasında özür diledim kart doğruymuş ama ilk yarı özellikle hiç yansıtmadan yüzde 70'lere yakın topla oynayıp bütün organizasyonlarımızı doğru gerçekleştirdik. İkinci yarıda rakip organizasyon değişikliği yaptı. Bizim sayısal eksik olmamızdan dolayı üstümüze fazla gelmeye başladılar. Çünkü kenar pasları ve kenar ortaları vardı. Bu kenar ortaları hem yaptırmamak hem de doğru pozisyon almamız gerekiyordu. Sonrasında da topa sahip olup özellikle oyun 0-0 iken oyun içinde bir formasyon değişikliği yaptık. 4-3-2 gibi bir duruma döndük, orada da duran toptan bir golü bulduk. Sonrasında Konyaspor kenar ortalarla üzerimizde geldi. Orada bazen karşıladık bazen karşılayamadık. Kenar ortanın devamından yediğimiz gol... Sonrasında yine kazanabilirdik Tony'nin direkten dönen topuyla. Oyun 1-1 sonuçlandı. İki takımın da hiçbir iddiası yok. Biz de yukarı çıkamıyoruz ya da aşağı inemiyoruz. Rakip de o şekilde o yüzden bu saate alındı maç" dedi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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