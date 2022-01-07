Abdullah Avcı'dan zafer sonrası Trabzonspor taraftarına müjde: Yeni transferimiz yolda - Haberler Spor
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Abdullah Avcı'dan zafer sonrası Trabzonspor taraftarına müjde: Yeni transferimiz yolda

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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 1-0 kazanılan Yeni Malatya maçından sonra taraftara transfer müjdesi verdi. Avcı, "Puchacz aksilik olmazsa yarın ya da pazar günü burada olur" dedi.

Bordo-Mavililer, Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup edip liderliğini perçinledi. Teknik Direktör Abdullah Avcı, Tymoteusz Puchacz transferiyle ilgili de konuştu.

"SADECE 3 PUAN VERİYORLAR"

Karşılaşmayı yorumlayan Avcı, "Her maç zor. Rakibe belki bir fırsat vermedik ama hep oyunun içindeydiler. Oyun çok fazla durdu. 3-0'a da 3 puan veriyorlar, 1-0'a da 3 puan veriyorlar. Geri sayıma gittiğimizde kazanmak önemliydi. Henüz bir şey kazanmadık. 18 maç kaldı, taraftarımız daha güçlü şekilde bizi desteklemeye devam etsin" dedi.

"CUMARTESİ BURADA OLUR"

Tymoteusz Puchacz transferi için konuşan Abdullah Avcı, "Tymoteusz Puchacz, bir aksilik olmazsa cumartesi veya pazar günü burada olacak. Stoper arayışları devam ediyor. Djaniny'in sakatlık raporunu bekliyoruz, değerlendirme yapacağız" sözlerini kullandı

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