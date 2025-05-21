Abdülkerim Bardakcı evli mi, eşi Zara Bardakcı kimdir? Abdülkerim Bardakcı çocuğu var mı?

Galatasaraylı futbolcular performansları ile olduğu kadar özel hayatlarıyla da merak konusu oldu. Abdülkerim Bardakcı de merak edilen isimlerden oldu. Peki, Abdülkerim Bardakcı evli mi, eşi kim? Abdülkerim Bardakcı çocuğu var mı?

ABDÜLKERİM BARDAKCI EVLİ Mİ, EŞİ KİM, ÇOCUĞU VAR MI?

Abdülkerim Bardakcı,Zara Bardakcı ile evli ve bir çocuğu var.

ZARA BARDAKCI KİMDİR?

Zara Bardakçı, 2023 yılının Mart ayında Galatasaraylı futbolcu Abdülkerim Bardakçı ile gizlice evlenen genç bir kadındır. Basın ve magazin dünyasından uzak bir hayat süren Zara, hakkında fazla bilgi bulunmaması nedeniyle merak konusu olmuştur. Medyaya yalnızca birkaç kez yansıyan Zara Bardakçı, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih etmektedir.