Abdulkadir Parmak kadro dışı bırakıldı
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Abdulkadir Parmak kadro dışı bırakıldı

Abdulkadir Parmak kadro dışı bırakıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Trabzonspor, Abdulkadir Parmak'ı süresiz olarak kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

Trabzonspor, Abdulkadir Parmak'ı süresiz olarak kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

Trabzonspor, Abdülkadir Parmak'ın kadro dışı bırakıldığını açıkladı. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Profesyonel oyuncumuz Abdulkadir Parmak'ın Galatasaray maçındaki disiplinsiz davranışlarından dolayı teknik heyetin rapor ve talebi doğrultusunda Kulüp İç Disiplin Talimatı gereğince süresiz kadro dışı bırakılmasına ve 125.000.- TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir." - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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