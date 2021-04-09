ABD ve Japonya, otomotiv de başlayan ve diğer sektörlere de sıçrayan çip krizine karşı anlaşma yaptı
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ABD ve Japonya, otomotiv de başlayan ve diğer sektörlere de sıçrayan çip krizine karşı anlaşma yaptı

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Türkiye'ye de sıçrayan çip krizi her geçen gün giderek büyüyor. Otomotiv devlerinin üretimi bırakmasına neden olan kriz, son olarak Apple'a da darbe vurdu. Küresel çapta milyarlarca dolar zarara yol açması beklenen kriz, ABD ve Japonya'yı harekete geçirdi. İki büyük ülke krize karşı iş birliği anlaşması yaptı. Anlaşmanın detayları önümüzdeki günlerde şekillenecek.

Otomotiv sektöründe yaşanan mikroçip tedarik sorunu diğer sektörlere de sıçradı. Dünyanın en büyük şirketleri teker teker üretimini erteliyor. Otomotivde başlayarak elektronik gibi diğer sektörlere de sıçrayan küresel çip tedariki sorununun, üretimde aksamalara neden olarak milyarlarca dolarlık zarara yol açması bekleniyor.

JAPONYA VE ABD ANLAŞTI

Japonya ile ABD, küresel otomobil endüstrisini olumsuz etkileyen yarı iletken olarak adlandırılan çiplerin tedarik zincirinde yaşanan problemin çözülmesine yönelik yakın iş birliği yapılmasında anlaştı. Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Kajiyama Hiroşi, ABD'li mevkidaşı Gina Raimondo ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ticaret ve enerji ilişkilerini ele alan iki bakan, otomobil endüstrisini olumsuz etkileyen küresel yarı iletken tedarik zinciri problemine yönelik iş birliği yapılmasında anlaştı. Kyodo ajansında yer alan haberde, iş birliği detaylarının, 16 Nisan'da ABD'de Başkan Joe Biden ile Başbakan Suga Yoşihide arasında düzenlenecek zirvede şekilleneceği ifade edildi.

BİRÇOK OTOMOTİV DEVİ ÜRETİME ARA VERDİ

Çip krizi nedeniyle; General Motors, Stellantis, Honda, Toyota, Hyundai, Ford ve Suzuki gibi otomotiv devleri üretime ara vermek zorunda kaldı.

KRİZ TÜRKİYE'YE DE SIÇRADI

Küresel çapta yaşanan kriz, Türkiye'ye de sıçradı. Türkiye'den Oyak Renault, Ford Otosan ve Tofaş da kriz nedeniyle üretime ara verdi.

SON KURBAN APPLE

Küresel çapta birçok teknoloji şirketini etkileyen çip tedariki krizi Apple'ı da vurdu. Nikkei'nin haberine göre, Apple'ın MacBook ismindeki dizüstü bilgisayarlarının üretiminde önemli derecede gecikmeler yaşandığı açıklandı. Apple konu hakkında yanıt vermezken, şirketin ayrıca iPad ismindeki tablet modellerinin ekran bileşenlerinde yaşanan tedarik sorununun montaj işlemlerini etkilediği biliniyor.

ABD ve Japonya, otomotiv de başlayan ve diğer sektörlere de sıçrayan çip krizine karşı anlaşma yaptı
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