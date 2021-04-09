ABD ve Japonya, otomotiv de başlayan ve diğer sektörlere de sıçrayan çip krizine karşı anlaşma yaptı

Türkiye'ye de sıçrayan çip krizi her geçen gün giderek büyüyor. Otomotiv devlerinin üretimi bırakmasına neden olan kriz, son olarak Apple'a da darbe vurdu. Küresel çapta milyarlarca dolar zarara yol açması beklenen kriz, ABD ve Japonya'yı harekete geçirdi. İki büyük ülke krize karşı iş birliği anlaşması yaptı. Anlaşmanın detayları önümüzdeki günlerde şekillenecek.