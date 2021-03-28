ABD, Türkiye'nin ürünlerine vergi uygulanabileceğinin sinyalini verdi

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Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Temsilcisi Katherine Tai; Avusturya, İngiltere, Hindistan, İtalya, İspanya ve Türkiye'nin ürünlerine vergi uygulanabileceğinin sinyalini verdi. Tai, söz konusu vergilerin gerekçesini ise bu ülkelerde Amerikan şirketlerinin dijital servislerine vergi uygulanması olarak gösterdi.

Amerika'nın Ticaret Temsilcisi Katherine Tai, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 6 ülkenin ürünlerine vergi uygulanabileceği mesajını verdi.

Tai; Avusturya, İngiltere, Hindistan, İtalya, İspanya ve Türkiye ürünlerine vergi uygulanma olasılığının devam ettirileceğini belirtti.

DİJİTAL SERVİSLERE VERGİ UYGULANMASI

Voice of America'nın haberine göre; Amerika'nın buna gerekçesi söz konusu ülkelerin Amerikan şirketlerinin dijital servislerine vergi uygulaması. Bu süreç içinde resmi tebliğler, eski Başkan Donald Trump döneminde başlatılan soruşturmaların parçası olarak Amerikan internet şirketlerini ve e-ticaret platformlarını hedef alan vergilerle ilgili kamu yorumlarının toplanması gibi unsurlar bulunuyor.

Katherine Tai

BAZI ÜLKELERE VERGİ UYGULANMADI

Tai ayrıca Brezilya, Çek Cumhuriyeti, Avrupa Birliği ve Endonezya'ya yönelik vergi soruşturmalarının sonlandırıldığını çünkü bu ülkelerin daha önce değerlendirmelerine rağmen dijital servislere yönelik vergi uygulamadığını belirtti. Eğer bu ülkeler de vergi uygulama yolunu seçerse yeni bir vergi soruşturması da açılabilecek.

"YASAL BİR ARAÇ"

Tai, Şubat ayındaki Senato komisyonu oturumunda vergilerin Amerikan ticaret politikası için yasal bir araç olduğunu belirtmişti.

Amerika'nın OECD aracılığıyla uluslararası vergi konularına uluslararası bir uzlaşmaya varılması taahhüdüne bağlı olduğunu belirten Tai bununla birlikte böyle bir uzlaşmaya varana kadar gerektiğinde vergi uygulama seçeneğini değerlendirecekleri mesajını verdi.

İNTERNET DERNEĞİ, TEHDİDİN SÜRMESİ GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYOR

Amerika'nın önemli internet platformlarını temsil eden İnternet Derneği gelişmeyi memnuniyetle karşıladı ve aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 6 ülkeye yönelik vergi tehdidinin devam etmesi gerektiğini söyledi. Dernek, internet endüstrisini milyonlarca kişiye iş sağlayan "büyük Amerikan ihracatı" olarak niteledi.