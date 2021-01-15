ABD teşvik paketi nedir, altın fiyatlarına etkisi ne olur?
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ABD teşvik paketi nedir, altın fiyatlarına etkisi ne olur?

15.01.2021 14:16 | Son Güncelleme: 15.01.2021 14:21
ABD teşvik paketi nedir, altın fiyatlarına etkisi ne olur?

Biden 1,9 trilyon dolarlık Amerikan Kurtarma Planı'nı açıkladı! Peki, ABD teşvik paketi nedir, altın fiyatlarına etkisi ne olur? İşte, detaylar…

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 20 Ocak günü başkanlık görevini devralmaya hazırlanan seçilmiş başkan Joe Biden, koronavirüs salgını döneminde ekonomiyi canlandırmayı hedefleyen "Amerikan Kurtarma Planı" açıkladı. Gelişme sonrası ABD teşvik paketi nedir, altın fiyatlarına etkisi ne olur, merak edildi.

ABD TEŞVİK PAKETİ NEDİR?

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 20 Ocak günü başkanlık görevini devralmaya hazırlanan seçilmiş başkan Joe Biden, koronavirüs salgını döneminde ekonomiyi canlandırmayı hedefleyen "Amerikan Kurtarma Planı" adlı 1 trilyon 900 milyon dolarlık yardım paketini açıkladı.

Yardım paketi koronavirüsle mücadeleye ve aşıların dağıtılmasına 415 milyar dolar, ailelere doğrudan yardımlara 1 trilyon dolar, küçük işletmelere ve salgından en çok etkilenen topluluklara verilecek desteğe 440 milyar dolar ayrılmasını öngörüyor.

ABD TEŞVİK PAKETİ ALTIN FİYATLARINA ETKİSİ NE?

ABD'de Seçilmiş Başkanı Joe Biden'in açıkladığı 1,9 trilyon dolar büyüklüğündeki yeni korona virüs teşvik paketinin ABD ekonomisinde toparlanmayı hızlandıracağı ve enflasyonu yükselteceği beklentileri altın fiyatlarını yukarı çekti.

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