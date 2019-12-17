: ABD Temsilciler Meclisi, Huawei yasağını onayladı

17.12.2019 09:52 | Son Güncelleme: 17.12.2019 11:32

ABD Temsilciler Meclisi, hükümetin Huawei ve ülkenin ulusal güvenliğini tehlikeye atacak diğer firmaların ürünlerini satın almasını engelleyen yasa tasarısını oy birliği ile kabul etti. Yasa tasarısının bu hafta senatonun onayına gitmesi ve hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratlarca desteklendiği için onaylanması bekleniyor.

ŞÜPHELİ İLETİŞİM ARAÇLARI KULLANIMDAN KALDIRILACAK

Yasa ayrıca ABD'li küçük telekomünikasyon sağlayıcılarına 1 milyar dolar tahsis edilerek "şüpheli iletişim araçlarını" kullanımdan kaldırılmasını öngörüyor.

"HUAWEİ GİBİ FİRMALAR TEHDİT OLUŞTURUYORLAR"

Kongreden yapılan ve hem Demokratların hem de Cumhuriyetçilerin yaptığı açıklamada, "ABD'nin kablosuz geleceği için ağlarımızı yabancı müdahalesinden korumak son derece önemli. Huawei gibi firmalar ABD'nin ticari ve güvenlik çıkarlarına büyük bir tehdit oluşturuyor çünkü iletişim sağlayıcılarımız bu firmaların cihazlarını kullanarak operasyonlarına devam ediyorlar" denildi.

Kaynak: DHA

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