ABD Temsilciler Meclisi, 1915 olaylarını 'Ermeni soykırımı' olarak tanımlayan kararı onayladı

30.10.2019 09:37

Demokratların kontrolündeki Temsilciler Meclisi'ne getirilen tasarı 11'e karşı 405 oyla kabul edildi.

Karar ile, 1915 yılı ile 1923 yılları arasında yaşanan olayların "soykırım" olarak kabul edilmesi ve bu şekilde anılması isteniyordu.

Söz konusu kararın bir bağlayıcılığı bulunmuyor. Yani Temsilciler Meclisi'nin kararı, ABD'nin 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıdığı anlamına gelmiyor.

Bu kararın onaylanmasıyla birlikte ilk kez ABD Kongresi'nin bir kanadı 1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelemiş oldu.

Oylama sonrası bir açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, tasarının Barış Pınarı Harekatı nedeniyle gündeme getirildiğini savundu.

Twitter hesabı üzerinden gelişmeyi değerlendiren Çavuşoğlu, "Projeleri hüsrana uğrayanlar raflardaki köhne tasarılara sarıldılar. Bizden bu yolla intikam alacaklarını sananlar yanılıyorlar.Tarihi siyasete alet edenlerin bu utanç verici kararı; Hükümetimizin ve Halkımızın gözünde yok hükmündedir." dedi.

Temsilciler Meclisi kararında neler var?

Temsilciler Meclisi'nde Kabul edilen kararda üç ana madde şu şekilde sıralanıyor:

'Ermeni Soykırımı'nın resmi törenlerle anılması.'

'ABD hükümetini Ermeni Soykırımı'nı ya da herhangi bir soykırımı inkâr etmeye yönelik çabaların reddedilmesi.'

'Ermeni Soykırımına dair gerçeklerin eğitim yoluyla anlaşılmasının teşvik edilmesi.'

Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Partili Başkanı Nancy Pelosi, oylama sonrası yaptığı açıklamada, "20. yüzyılın en büyük kötülüklerinden biri olan 1.5 milyon Ermeni erkek, kadın ve çocuğun Osmanlı İmparatorluğu tarafından sistematik bir şekilde öldürülmesinin hatırlanması" sırasında meslektaşları ile birlikte olduğu için onurlu olduğunu ifade etti.

Türkiye'den yapılan açıklamada ne deniyor?

Kararın onaylanmasının ardından Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından bir yazılı açıklama yapıldı ve kabul edilen kararın Türkiye tarafından reddedildiği, yok hükmünde sayıldığı belirtildi.

Temsilciler Meclisi'nin kararının kınandığı açıklamada "İç politika saikleriyle alınmış olan bu kararın tarihi ve hukuki dayanağı bulunmamaktadır… Bu kararın Türk Hükümeti ve halkı nezdinde hiçbir geçerliliği ve hükmü bulunmamaktadır… Bu karar ABD'deki Ermeni lobisi ve Türkiye aleyhtarı çevreleri memnun etmeye yönelik siyasi bir adım olmanın ötesinde bir anlam da taşımamaktadır. Tarihin meclislerin siyasi hissiyatına göre şekillendirilmeye çalışılmasından daha vahim bir yanılgı olamaz" dendi.

ABD Senatosu'ndaki karar taslağı ne olacak?

ABD Kongresi'nin diğer kanadı Senato'da da 1915 olaylarının 'soykırım' olarak tanımlanmasına yönelik bir karar taslağı bulunuyor.

Demokrat ve Cumhuriyetçi senatörler Robert Menendez ve Marco Rubio'nun hazırladığı taslağa, Senato genelinde desteğin olacağı ifade ediliyor.

Ancak Senato'nun Cumhuriyetçi çoğunluk lideri Mitch McConnell, şu ana kadar karar taslağını Senato gündemine almış değil.