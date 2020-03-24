ABD Savunma Bakanı Esper: Salgının gerilemesi 8-10 hafta alacak
ABD Savunma Bakanı Esper, ABD'de koronavirüs salgınının gerilemeye başlamasının 8-10 hafta almasını beklediklerini söyledi.
24.03.2020 22:01 | Son Güncelleme: 24.03.2020 22:01
ABD Savunma Bakanı Esper, ABD'de koronavirüs salgınının gerilemeye başlamasının 8-10 hafta almasını beklediklerini söyledi.
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Kaynak: Dunya.com