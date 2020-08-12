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ABD petrol stokları bir haftada 4.4 milyon varil azaldı

ABD hampetrol stokları, 4 Ağustos'ta sona eren haftada 4 milyon 400 bin varil azaldı.

ABD petrol stokları bir haftada 4.4 milyon varil azaldı
12.08.2020 08:48 | Son Güncelleme: 12.08.2020 08:52

ABD hampetrol stokları, 4 Ağustos'ta sona eren haftada 4 milyon 400 bin varil azaldı.

Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (API) verilerine göre, buna karşılık ABD'nin önemli petrol çıkarma bölgelerinden Cushing, Oklahoma gibi iki büyük petrol bölgesindeki stoklar ise 1.07 milyon varil arttı.

API verilerine göre bu dönemde ABD genelinde benzin stokları 1.31 milyon varil, damıtılmış petrol ürünleri stokları da 2.95 milyon varil azaldı.API verilerinin açıklanmasının ardından, Eylül teslimi ABD Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı yüzde 1.05 düşerek 41.62 dolara, Ekim teslimi Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 1.09 düşüşle 44.37 dolara geriledi.

Hampetrol stoklarına ilişkin resmi veriler ABD Enerji Enfonmasyon Yönetimi (EIA) tarafından Çarşamba günü TSİ ABD piyasaları açıldıktan sonra açıklanacak.


Kaynak: DHA

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Şu an buradasınız: ABD petrol stokları bir haftada 4.4 milyon varil azaldı - Oklahoma
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