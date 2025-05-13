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ABD Nisan ayı enflasyonu ne oldu, yüzde kaç? Nisan ayı ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) açıklandı mı?

ABD Nisan ayı enflasyonu ne oldu, yüzde kaç? Nisan ayı ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) açıklandı mı?
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ABD ekonomisiyle yakından ilgilenen yatırımcılar ve piyasa takipçileri, "ABD Nisan ayı enflasyonu ne oldu" sorusuna nihayet yanıt buldu. ABD Nisan ayı enflasyonu, piyasaların merakla beklediği veriler arasında yer alıyordu.

ABD Nisan ayı enflasyonu hem aylık hem de yıllık bazda ekonomistlerin tahminlerinin gerisinde kaldı. Bu durum, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politikaları açısından da önem taşıyor. Merak edilen "Nisan ayı TÜFE açıklandı mı?" sorusunun cevabı merak ediliyor. Peki, ABD Nisan ayı enflasyonu ne oldu, yüzde kaç? Nisan ayı ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) açıklandı mı?

ABD NİSAN AYI ENFLASYONU NE OLDU?

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,3 ile beklentilerin altında arttı.

ABD Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, TÜFE Nisan 2025 döneminde yıllık bazda %2,3'lük artış gösterdi. Bu oran, Şubat 2021'den bu yana en düşük enflasyon seviyesi olarak dikkat çekiyor. Ekonomistler ise yıllık %2,4 ve aylık %0,3'lük artış bekliyordu.

ABD Nisan ayı enflasyonu ne oldu, yüzde kaç? Nisan ayı ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) açıklandı mı?

ENFLASYON VERİLERİ FED'İ NASIL ETKİLER?

ABD Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, TÜFE Nisan 2025 döneminde yıllık bazda %2,3'lük artış gösterdi. Bu oran, Şubat 2021'den bu yana en düşük enflasyon seviyesi olarak dikkat çekiyor. Ekonomistler ise yıllık %2,4 ve aylık %0,3'lük artış bekliyordu.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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