ABD'nin petrol ihracatı, ithalatını geçti

06.12.2019 12:10 | Son Güncelleme: 06.12.2019 12:10

Dünyanın en büyük petrol tüketicisi olan ABD'nin petrol ihracatı, 1973'ten bu yana ilk defa petrol ithalatını geride bıraktı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinden (EIA) yapılan açıklamaya göre, eylül ayında ülkenin petrol ihracatı, ithalatından günlük ortalama 89 bin varil fazla oldu.

Söz konusu ayda ABD'nin petrol ithalatı 8 milyon 668 bin varil, petrol ihracatı ise 8 milyon 757 bin varil seviyesinde gerçekleşti. Böylece, ülkede ham petrol ve petrol ürünlerini kapsayan petrol ihracatı, 1973'ten bu yana ilk defa ithalatı geçmiş oldu.

ABD'nin 2009'da petrol ihracatı, ithalatından günlük ortalama 10 milyon varil daha düşüktü. Bu farkın kapanmasında ABD'nin artan ham petrol üretimi etkili oldu. Ülkede günlük ortalama ham petrol üretimi 2009'da 5,3 milyon varilken, bu miktar eylülde 12,1 milyon varile yükseldi.

Eski ABD Başkanı Barack Obama 2015 sonunda ABD'nin ham petrol ihracatını engelleyen yasağı kaldırmıştı. ABD, Kasım 2018'de önce Suudi Arabistan, daha sonra da Rusya'yı geride bırakarak dünyanın en büyük ham petrol üreticisi olmuştu.

Kaynak: AA