HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

ABD'nin ham petrol stokları azaldı

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 4,5 milyon varil azalış gösterdi.

ABD'nin ham petrol stokları azaldı
13.08.2020 09:11 | Son Güncelleme: 13.08.2020 09:14

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 4,5 milyon varil azalış gösterdi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkede ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 4,5 milyon varil (yüzde 0,9) azalışla 514,1 milyon varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 2,9 milyon varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 653,9 milyon varil seviyesine düştü. Söz konusu dönemde, ABD'nin benzin stokları ise 700 bin varil (yüzde 0,3) artışla 247,1 milyon varile yükseldi.

Petrol üretimi azaldı

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 389 bin varil azalarak 5 milyon 621 bin varile gerilerken, petrol ihracatı ise günlük ortalama 324 bin varil artarak 3,14 milyon varile yükseldi.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 1-8 Ağustos haftasında 300 bin varil azalarak yaklaşık 11,1 milyon varile geriledi.

EIA'nın "Ağustos 2020 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 11,3 milyon varil olması bekleniyor.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'a CHP sözcüsünün kendisine 'sosyete damat' demesi soruldu Ekonomi
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'a CHP sözcüsünün kendisine "sosyete damat" demesi soruldu
Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, bir süre daha ekranlardan uzak kalma kararı aldı Magazin
Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, bir süre daha ekranlardan uzak kalma kararı aldı
Yerli otomobilin fiyatı belli oldu mu? TOGG'dan resmi açıklama geldi Ekonomi
Yerli otomobilin fiyatı belli oldu mu? TOGG'dan resmi açıklama geldi
Ünlü Youtuber Bilge Su Işık'a kepçe şoku! Lüks aracı perte çıktı Magazin
Ünlü Youtuber Bilge Su Işık'a kepçe şoku! Lüks aracı perte çıktı
Instagram modeli Yasmine Cecilia, kendi evinde verdiği partide darp edildi! Kanlar içinde kaldı Magazin
Instagram modeli Yasmine Cecilia, kendi evinde verdiği partide darp edildi! Kanlar içinde kaldı
Türkiye ile Yunanistan arasındaki krize İsrail de dahil oldu! Yunanistan'dan yana tavır aldılar Dünya
Türkiye ile Yunanistan arasındaki krize İsrail de dahil oldu! Yunanistan'dan yana tavır aldılar
Vahşice katledilen Pınar'ın ailesinin suçladığı arkadaşı Ceren ilk kez konuştu
Vahşice katledilen Pınar'ın ailesinin suçladığı arkadaşı Ceren ilk kez konuştu
8'inci kattan düşen talihsiz kadın, olay yerinde yaşamını yitirdi
8'inci kattan düşen talihsiz kadın, olay yerinde yaşamını yitirdi
Uzmanlar altın alacakları uyardı: Dalgalanma devam edebilir
Uzmanlar altın alacakları uyardı: Dalgalanma devam edebilir
Sağlık Bakanı Koca'dan artan vakalarla ilgili kritik uyarı: Ağır tedbirlere dönebiliriz
Sağlık Bakanı Koca'dan artan vakalarla ilgili kritik uyarı: Ağır tedbirlere dönebiliriz
Bakan Albayrak'tan Ahmet Hakan'ın kurdaki dalgalanmayla ilgili sorusuna yanıt: Dolarla mı maaş alıyorsunuz?
Bakan Albayrak'tan Ahmet Hakan'ın kurdaki dalgalanmayla ilgili sorusuna yanıt: Dolarla mı maaş alıyorsunuz?
Konuşma yaparken fenalaşan Beşar Esed kürsüden inmek zorunda kaldı
Konuşma yaparken fenalaşan Beşar Esed kürsüden inmek zorunda kaldı
Bakan Albayrak, sosyal medyadaki 'çokomelli' paylaşımlarına gönderme yaptı
Bakan Albayrak, sosyal medyadaki "çokomelli" paylaşımlarına gönderme yaptı
MetroPOLL anketinde Erdoğan'a görev onayı verenlerin oranı yüzde 50'yi aştı
MetroPOLL anketinde Erdoğan'a görev onayı verenlerin oranı yüzde 50'yi aştı
Son Dakika: Okullarda yüz yüze eğitim 21 Eylül'e kadar ertelendi
Son Dakika: Okullarda yüz yüze eğitim 21 Eylül'e kadar ertelendi
Galatasaray'a transfer olan Arda Turan'dan Başakşehir itirafı: Kariyerim için doğru karar değildi, hataydı
Galatasaray'a transfer olan Arda Turan'dan Başakşehir itirafı: Kariyerim için doğru karar değildi, hataydı
Süper Lig'de top koşturan ünlü futbolcu herkesi uyardı: Ben ve hamile eşim koronaya yakalandık
Süper Lig'de top koşturan ünlü futbolcu herkesi uyardı: Ben ve hamile eşim koronaya yakalandık
Miras davası kanlı bitti! Yolda yürüyen yaşlı çifte motosikletten silahlı saldırı
Miras davası kanlı bitti! Yolda yürüyen yaşlı çifte motosikletten silahlı saldırı
Alişan'dan canlı yayında büyük gaf: Beleş mi aldın karıyı?
Alişan'dan canlı yayında büyük gaf: Beleş mi aldın karıyı?
3 aydır kayıp olan iş insanının, foseptikte elleri ve ayakları bağlı cesedi bulundu
3 aydır kayıp olan iş insanının, foseptikte elleri ve ayakları bağlı cesedi bulundu
Barcelonalı bir futbolcu koronavirüse yakalandı
Barcelonalı bir futbolcu koronavirüse yakalandı
Oğlunu kaybeden usta sanatçı Hümeyra, cenaze töreninde ayakta durmakta zorlandı
Oğlunu kaybeden usta sanatçı Hümeyra, cenaze töreninde ayakta durmakta zorlandı
MasterChef Türkiye'de hata yapan Büşra, dakikalarca gözyaşı döktü
MasterChef Türkiye'de hata yapan Büşra, dakikalarca gözyaşı döktü
Evrim Keklik ve Mert Öcal aşk mı yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi
Evrim Keklik ve Mert Öcal aşk mı yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi
Nihal Olçok, oğlunun adını taşıyan merkezin açılışına davet edilmedi
Nihal Olçok, oğlunun adını taşıyan merkezin açılışına davet edilmedi
Şeyma Subaşı tatil yaptığı tekneden bikinili pozlarını paylaştı
Şeyma Subaşı tatil yaptığı tekneden bikinili pozlarını paylaştı
Burcu Esmersoy 4 milyon liralık daireyi 2 milyon TL'ye aldı
Burcu Esmersoy 4 milyon liralık daireyi 2 milyon TL'ye aldı
Erdoğan'ın 'IMF bizden 5 milyar dolar borç istedi' sözleri canlı yayında Ali Babacan'a soruldu
Erdoğan'ın "IMF bizden 5 milyar dolar borç istedi" sözleri canlı yayında Ali Babacan'a soruldu
Bodrum'da kadınların 'Niye bakıyorsunuz' kavgası kanlı bitti: 2 yaralı
Bodrum'da kadınların "Niye bakıyorsunuz" kavgası kanlı bitti: 2 yaralı
Şeyda Coşkun tatilde spora ara vermedi! İskelede sık sık egzersiz yaptı
Şeyda Coşkun tatilde spora ara vermedi! İskelede sık sık egzersiz yaptı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Muharrem İnce Mustafa Şentop Aylin Nazlıaka Mustafa Destici
Magazin Alişan Sezen Aksu Hülya Avşar Merve Boluğur
Spor Erol Bulut Caner Erkin Gökhan Gönül Emre Belözoğlu Oğulcan Çağlayan
Daha Fazla Kaza Adana Bakan Ağustos
Şu an buradasınız: ABD'nin ham petrol stokları azaldı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.8.2020 09:26:17. #1.14#
title