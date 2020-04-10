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Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi

ABD'nin bütçe açığı mart ayında 119 milyar dolar oldu

ABD federal hükümeti, mart ayında 119,1 milyar dolarlık bütçe açığı verdi.

10.04.2020 22:18 | Son Güncelleme: 10.04.2020 22:18
ABD'nin bütçe açığı mart ayında 119 milyar dolar oldu

ABD federal hükümeti, mart ayında 119,1 milyar dolarlık bütçe açığı verdi.

ABD Hazine Bakanlığı, mart ayına ilişkin bütçe dengesi raporunu yayımladı.

Buna göre, 1 Ekim 2019'da başlayıp 30 Eylül 2020'de sona erecek 2020 mali yılının mart ayında federal hükümetin bütçe açığı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 azalarak 119,1 milyar dolar oldu.

Bu dönemde bütçe dengesine ilişkin piyasa beklentisi, bütçenin 150 milyar dolar açık vermesi yönündeydi. Federal hükümet, geçen yılın aynı ayında ise 146,9 milyar dolar bütçe açığı verdi.

Hükümetin mart ayında bütçe açığının azalmasında harcamalarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,3 azalışla 355,9 milyar dolara gerilemesi etkili oldu. Bu dönemde hükümetin gelirleri ise geçen yıla kıyasla yüzde 3,5 artışla 236,8 milyar dolara yükseldi.

Ülkede 2020 mali yılının 6. ayı olan mart ayı itibarıyla toplam bütçe açığı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,6 artışla 743,6 milyar dolar olarak hesaplandı. Söz konusu açık, geçen yılın aynı döneminde 691,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Mali yılın ilk yarısında harcamalar geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,8 artarak 2,3 trilyon dolara yükselirken gelirler ise yüzde 6,4 artışla 1,6 trilyon dolara çıktı.

Kaynak: AA

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