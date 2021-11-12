ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, VanEck'in "spot Bitcoin ETF" başvurusunu reddetti - Haberler Ekonomi
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ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, VanEck'in "spot Bitcoin ETF" başvurusunu reddetti

AA / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, VanEck'in

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), varlık yöneticisi VanEck'in spot Bitcoin borsa yatırım fonu (ETF) başvurusunu onaylamadı.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), varlık yöneticisi VanEck'in spot Bitcoin borsa yatırım fonu (ETF) başvurusunu onaylamadı.

VanEck'in başvurusunu mart ayından bu yana değerlendiren SEC, kararını açıkladı.

Buna göre SEC, VanEck'in spot Bitcoin ETF başvurusunu onaylamadı.

SEC'den yapılan açıklamada, "dolandırıcı ve manipülatif davranış ile uygulamaları önlemek" ve "yatırımcılar ile kamu çıkarını korumak" için aranan şartların sağlanamadığı bildirildi.

VanEck Üst Yöneticisi Jan van Eck, SEC'in kararının ardından yaptığı açıklamada, "hayal kırıklığı" yaşadıklarını belirtti.

ABD'de Bitcoin vadeli işlem kontratlarına dayalı ilk ETF, ekim ayında New York Menkul Kıymetler Borsası'nda (NYSE) işlem görmeye başlamıştı.

ProShares'in Bitcoin Strateji ETF'sinin "BITO" koduyla işlem görmeye başlamasının ardından kripto para birimi Bitcoin, hızlı bir yükseliş kaydetmişti.

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