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ABD'li tüketicilerin enflasyon beklentisi yeni zirveye ulaştı

AA / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi
ABD'li tüketicilerin enflasyon beklentisi yeni zirveye ulaştı

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi, Amerikalı tüketicilerin 1 yıllık süreçte enflasyon beklentisinin yüzde 5,7'ye yükselerek rekor tazelediğini bildirdi.

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi, Amerikalı tüketicilerin 1 yıllık süreçte enflasyon beklentisinin yüzde 5,7'ye yükselerek rekor tazelediğini bildirdi.

New York Fed, ekim ayına ait Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarını yayımladı.

Yaklaşık 1300 hane halkının katılımıyla gerçekleştirilen anketin sonuçlarına göre, gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentileri eylülde 0,4 puan artışla yüzde 5,7'ye yükseldi.

Art arda 12 aydır yükseliş gösteren kısa vadeli enflasyon beklentileri, anketin yapılmaya başlandığı 2013'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Gelecek 3 yıllık süreci kapsayan orta vadeli enflasyon beklentileri ise aynı dönemde değişim göstermeyerek yüzde 4,2 ile tüm zamanların en yüksek seviyesinde seyretmeye devam etti.

Tüketicilerin 1 yıllık süreçte gelirlerindeki artışın yüzde 3,3 olması beklenirken, harcamalarına ilişkin artış beklentisi yüzde 5,4'e yükseldi.

Amerikalıların, hane halkı harcamalarının büyük bir bölümünü oluşturan kira ve gıda gibi kalemlerde hızlı fiyat artışları beklenirken; gıda fiyatlarının gelecek bir yıllık sürede yüzde 9,1, kiraların yüzde 10,1 ve benzin fiyatlarının yüzde 9,4 artacağı tahmin edildi.

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AA / Dilara Zengin - Ekonomi Haberleri
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