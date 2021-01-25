ABD'li dev yatırım bankası Goldman Sachs, dolar/TL tahminlerini düşürdü
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ABD'li dev yatırım bankası Goldman Sachs, dolar/TL tahminlerini düşürdü

25.01.2021 11:21 | Son Güncelleme: 25.01.2021 11:47

ABD'li dev yatırım bankası Goldman Sachs dolar/TL beklentisini düşürdü! Banka, 3 aylık dolar/TL beklentisini 7,50'den 7'ye, 6 aylık beklentisini 7,75'den 7'ye, 12 aylık beklentisini ise 8'den 7,50'ye düşürdü.

ABD'li dev yatırım bankası Goldman Sachs dolar/TL tahminini güncelledi. Dev banka, dolar/TL tahminlerini aşağı yönlü revize etti. Banka açıklamasında yakın vadede daha fazla kazanım öngörmekle birlikte "Türk Lirası'ndaki değerlenmenin sınırlı olabileceği" uyarısında bulundu.

3 AYLIK VE 6 AYLIK DOLAR/TL TAHMİNİ 7 TL

2021 dolar/TL beklentisini paylaşan banka, 2021 yılının ilk 3 ayı için dolar/TL tahminini 7,50'den 7'ye düşürdü. Banka "Türk Lirası'nın gücü, Döviz rezervlerinin yeniden biriktirilmesi amacıyla gerekli bir teşebbüsle nihayetinde sınırlanabilir." ifadesini kullandı.

2021 yılının ilk 6 aylık dolar/TL beklentisini 7,75'den 7'ye düşüren banka 12 aylık tahmininde ise dolar/TL fiyat tahminini 8'den 7,50'ye düşürdü.

TÜRK LİRASI'NIN DEĞERİ ARTACAK MI?

Türk Lirası, yılbaşından bu yana gelişmekte olan piyasalarda dolar karşısında en iyi performans gösteren para birimleri arasında yer aldı. Dolar/TL Cuma günü 7,4170 seviyesinden kapanırken 6 Kasım'daki rekor düşüşten bu yana Türk Lirası yüzde 14'ün üzerinde değer kazandı. Uzmanlar bu süreçte Türk Lirası'nın değerinin artacağını öngörüyor.

ABD'li dev yatırım bankası Goldman Sachs, dolar/TL tahminlerini düşürdü
Haber Yorumları (2)
KONYALI: Erken seçimle Allahla Kandırma Partisi ve Milliyetçilere Hakaret Partisi “hükümet”i düşecek inşallah. Sonra güzel günler bizi bekliyor :)
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FAİZ ARTARKEN NE OLACAK DI KI HERALDE YANI YANI : faiz artarken ne olacak dı kı heralde yanı yanı bu supriz bişi degilki
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500
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