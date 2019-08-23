ABD'li Coleman men cezasıyla karşı karşıya

23.08.2019 12:52

ABD'li sprinter Christian Coleman, hakkındaki doping iddiaları nedeniyle zor günler geçiriyor.

Jamaikalı dünya rekortmeni atlet Usain Bolt'un emekli olmasının ardından erkekler 100 metrede öne çıkan 23 yaşındaki Coleman, geçen yıl üç kez doping testine girmediği iddiaları nedeniyle ceza alabilir.

Suçlu bulunması halinde en az bir yıl men cezası alacak ABD'li sprinter, bu yıl Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenecek Dünya Atletizm Şampiyonası ile gelecek yıl Japonya'nın başkenti Tokyo'nun ev sahipliği yapacağı 2020 Olimpiyat Oyunları'nı kaçırabilir.

Dünya Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) ve Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA), konuyla ilgili şu ana kadar açıklama yapmadı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen 2017 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 100 metrede gümüş madalya kazanan Coleman, Elmas Lig'in ABD ayağında da 9.81 ile sezonun en iyi derecesine imza atmıştı.

Kaynak: AA