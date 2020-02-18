ABD konut piyasası şubatta zayıfladı

18.02.2020 18:44 | Son Güncelleme: 18.02.2020 18:44

ABD'de konut piyasası endeksi şubatta 74'e gerileyerek piyasa beklentisinin altında gerçekleşti.

ABD Ulusal Konut Üreticileri Birliği (NAHB), şubat ayına ilişkin konut piyasası endeksini açıkladı.

Buna göre, konut piyasası endeksi şubatta önceki aya göre 1 puan azalarak 74 oldu. Söz konusu endekse yönelik piyasa beklentisi 75 seviyesindeydi.

Kaynak: AA