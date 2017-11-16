ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve Eşinin Darphane Pozu Sosyal Meydada Tepki Çekti

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, uçak krizinin ardından bu kez de eşiyle birlikte darphanede çekildiği fotoğrafla gündeme geldi.

Associated Press'in fotoğrafında Mnuchin, kendi imzasını taşıyan ilk 1 dolarlık levhayla poz verirken, eşi Louise Linton da siyah eldivenleriyle levhanın bir köşesinden tutuyor.

Sosyal medya üzerinde hızla yayılan ve birçok yoruma neden olan fotoğraf bazı sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Mnuchin ve eşi Linton'u James Bond filmlerindeki 'kötü adamlara' benzeten yorumlar yapılırken, yüksek kazançlılara fayda sağlayacağı yönünde eleştiriler alan Cumhuriyetçilerin vergi planı da hedef tahtasına konulan konulardan biri oldu.

Bu kare, Mnuchin ve Linton'u gündeme getiren ilk olay değil. Geçtiğimiz yaz evlenen çift, Avrupa'da yapacakları balayı için bir askeri jet talep etmiş ancak olay çok tepki çekince taleplerini geri çekmişlerdi.