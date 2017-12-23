ABD'den Ypg'ye Silah Desteği Açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump'ın DAEŞ'le mücadele özel temsilcisi Brett McGurk Rakka'daki operasyonların önemli aşamasının tamamlanmasıyla birlikte, yerel güçlere verdikleri desteğin düzeyinde ayarlamalar yapılacağını ifade etti.

ABD'den Ypg'ye Silah Desteği Açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump'ın DAEŞ'le mücadele özel temsilcisi Brett McGurk Rakka'daki operasyonların önemli aşamasının tamamlanmasıyla birlikte, yerel güçlere verdikleri desteğin düzeyinde ayarlamalar yapılacağını ifade etti.

Kaynak: Dunya.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et