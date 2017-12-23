ABD'den Ypg'ye Silah Desteği Açıklaması
ABD Başkanı Donald Trump'ın DAEŞ'le mücadele özel temsilcisi Brett McGurk Rakka'daki operasyonların önemli aşamasının tamamlanmasıyla birlikte, yerel güçlere verdikleri desteğin düzeyinde ayarlamalar yapılacağını ifade etti.
ABD Başkanı Donald Trump'ın DAEŞ'le mücadele özel temsilcisi Brett McGurk Rakka'daki operasyonların önemli aşamasının tamamlanmasıyla birlikte, yerel güçlere verdikleri desteğin düzeyinde ayarlamalar yapılacağını ifade etti.
Kaynak: Dunya.com