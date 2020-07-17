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Ruslarla görüşmeler sürerken ABD'den Türkiye'ye yeni S-400 yaptırım tasarısı

Türk ve Rus yetkililerin ikinci parti S-400 füze bataryalarının satın alınması için yaptığı görüşmeler sürerken ABD Temsilciler Meclisi'ne, Türkiye'ye S-400 hava savunma sistemi alımından dolayı yaptırım uygulama teklifi sunuldu.

17.07.2020 22:36 | Son Güncelleme: 17.07.2020 22:52

Temsilciler Meclisi üyesi Cumhuriyetçi Adam Kinzinger ve Michael McCaul ile Demokrat Abigail Spanberger tarafından sunulan tasarıya, "Rus silahlarının ihracatına karşı mücadele yasası" adı verildi. Tasarıda, S-400 tesliminin, mevcut ABD yasalarına göre yaptırım gerektiren "önemli bir anlaşma" olarak kabul edilmesi öneriliyor.

Tasarı, Kinzinger'in internet sitesinde yayınlandı.

"SİLAH SATIN ALINDIĞINDA KULLANILMAK İÇİN ALINIR"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD'nin Türkiye'nin elindeki S-400'leri satın alma teklifine ilişkin, "Bir ülke bir başka ülkeden silah ya da silah sistemi aldığı zaman bunu kullanmak için alıyor. Patriot istedik vermediler ve S-400'lerde karar kılındı" demişti.

İKİNCİ PARTİ İÇİN GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Türk ve Rus yetkililer bu ay başında, ikinci parti S-400 füze bataryalarının satın alınması için görüşmelerin devam ettiğini duyurmuşlardı.

Ruslarla görüşmeler sürerken ABD'den Türkiye'ye yeni S-400 yaptırım tasarısı
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