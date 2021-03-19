ABD'den S-400 açıklaması: Tek çözüm yolu Türkiye'nin vazgeçmesi
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ABD'den S-400 açıklaması: Tek çözüm yolu Türkiye'nin vazgeçmesi

19.03.2021 18:09 | Son Güncelleme: 19.03.2021 18:22

ABD Büyükelçisi David Satterfield, S-400 krizine ilişkin Türk gazetecilere açıklamalarda bulundu. Satterfield, "Görüş birliği olduğumuz konular ayrılıklardan fazla. Çözüm için Türkiye'nin S-400'lere sahip olmaması gerekir" ifadelerini kullandı.

ABD Büyükelçisi Satterfield'dan Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400'ler hakkında yeni bir açıklama geldi. Satterfield, Türkiye ile ilişkiler hakkında "Görüş birliği olduğumuz konular ayrılıklardan fazla" açıklamasında bulundu.

"KRİZİN ÇÖZÜMÜNÜN YOLU BELLİ"

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Satterfield, "S-400 krizinin çözümünün yolu, Türkiye'nin S-400'lere sahip olmamasından geçiyor. Türkiye'nin elinde S-400 yok diyebilmeliyiz.ABD'nin yaklaşımı kişisel değil, yasal gereklilik nedeniyle" ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...

ABD'den S-400 açıklaması: Tek çözüm yolu Türkiye'nin vazgeçmesi
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