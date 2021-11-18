ABD'den 2020 başkanlık seçimlerini etkilemeye çalışan İranlı 6 kişiye yaptırım - Haberler Ekonomi
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ABD'den 2020 başkanlık seçimlerini etkilemeye çalışan İranlı 6 kişiye yaptırım

AA / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi
ABD'den 2020 başkanlık seçimlerini etkilemeye çalışan İranlı 6 kişiye yaptırım

ABD yönetimi, 2020 başkanlık seçimlerini etkilemeye çalıştıkları gerekçesiyle İranlı 6 kişi ve bir şirketi yaptırım listesine aldı.

ABD yönetimi, 2020 başkanlık seçimlerini etkilemeye çalıştıkları gerekçesiyle İranlı 6 kişi ve bir şirketi yaptırım listesine aldı.

Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, İranlı gruplar da dahil olmak üzere, devlet destekli aktörlerin, ABD'deki seçimlere olan inancı zedelemek amacıyla tasarlanan web siteleri ve sosyal medya aracılığıyla dezenformasyon yaymak için gizli ve aldatıcı faaliyetlerde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, 2020 ABD Başkanlık seçimlerini etkilemeye çalıştıkları gerekçesiyle İranlı 6 kişi ve bir şirketin yaptırım listesine eklendiği ifade edildi.

Yaptırım uygulanacak kişiler arasında yer alan Seyyed Mohammad Hosein Musa Kazemi ile Sajjad Kashian hakkında seçimlere müdahale etmek için siber dezenformasyon kampanyası başlattıkları gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi.

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AA / Dilara Zengin - Ekonomi Haberleri

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