ABD'de tarım dışı verimlilik üçüncü çeyrekte 1960'tan bu yana en büyük düşüşü gösterdi - Haberler Ekonomi
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ABD'de tarım dışı verimlilik üçüncü çeyrekte 1960'tan bu yana en büyük düşüşü gösterdi

AA / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi
ABD'de tarım dışı verimlilik üçüncü çeyrekte 1960'tan bu yana en büyük düşüşü gösterdi

ABD'de tarım dışı iş gücü verimliliği, bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 5,2 azalarak 1960'ın ikinci çeyreğinden bu yana en büyük düşüşü gösterdi.

ABD'de tarım dışı iş gücü verimliliği, bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 5,2 azalarak 1960'ın ikinci çeyreğinden bu yana en büyük düşüşü gösterdi.

ABD Çalışma Bakanlığı, bu yılın temmuz-eylül dönemine ait tarım dışı iş gücü verimliliği ve birim emek maliyeti verilerini güncelledi.

Buna göre, ülkede tarım dışı iş gücü verimliliği, bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 5,2 azaldı.

Tarım dışı iş gücü verimliliğine ilişkin kasım ayında açıklanan öncü veri üçüncü çeyrekte yüzde 5 azaldığı yönündeydi. Beklenenden fazla düşüş gösteren ve 1960'ın ikinci çeyreğinden bu yana en büyük düşüşü kaydeden verinin yüzde 4,9 azalması öngörülüyordu.

Ülkede tarım dışı iş gücü verimliliği, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2,4'lük artış göstermişti.

Bu yılın üçüncü çeyreğinde üretim bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,8 ve çalışma saati yüzde 7,4 arttı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) takip ettiği enflasyon göstergelerinden biri olan birim emek maliyetindeki artış ise yüzde 8,3'ten yüzde 9,6'ya revize edildi.

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AA / Dilara Zengin - Ekonomi Haberleri

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