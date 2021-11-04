ABD'de tarım dışı verimlilik üçüncü çeyrekte beklentilerden fazla düştü

ABD'de tarım dışı iş gücü verimliliği, bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 5 azalarak beklentilerin üzerinde düşüş gösterirken, birim emek maliyeti yüzde 8,3 artışla beklentileri aştı.

ABD Çalışma Bakanlığı, temmuz-eylül dönemine ilişkin tarım dışı iş gücü verimliliği ve birim emek maliyeti verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede tarım dışı iş gücü verimliliği, bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 5 azaldı. Söz konusu veriye ilişkin piyasa beklentisi, yüzde 3 azalması yönündeydi.

Bu dönemde beklentilerin üzerinde düşüş gösteren tarım dışı iş gücü verimliliği, yılın ikinci çeyreğinde ise yüzde 2,4 artış kaydetmişti.

Üretim artışı, bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,7 ve çalışma saati yüzde 0,7 arttı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) takip ettiği enflasyon göstergelerinden biri olan birim emek maliyeti ise temmuz-eylül döneminde bir önceki çeyreğe göre yüzde 8,3 artış gösterdi. Birim emek maliyetinin bu dönemde yüzde 7 artması bekleniyordu.

Söz konusu dönemde beklentilerin üzerinde artış kaydeden birim emek maliyeti, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 1,1 artmıştı.

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