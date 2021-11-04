ABD'de tarım dışı verimlilik üçüncü çeyrekte beklentilerden fazla düştü - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ABD'de tarım dışı verimlilik üçüncü çeyrekte beklentilerden fazla düştü

AA / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi
ABD'de tarım dışı verimlilik üçüncü çeyrekte beklentilerden fazla düştü

ABD'de tarım dışı iş gücü verimliliği, bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 5 azalarak beklentilerin üzerinde düşüş gösterirken, birim emek maliyeti yüzde 8,3 artışla beklentileri aştı.

ABD'de tarım dışı iş gücü verimliliği, bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 5 azalarak beklentilerin üzerinde düşüş gösterirken, birim emek maliyeti yüzde 8,3 artışla beklentileri aştı.

ABD Çalışma Bakanlığı, temmuz-eylül dönemine ilişkin tarım dışı iş gücü verimliliği ve birim emek maliyeti verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede tarım dışı iş gücü verimliliği, bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 5 azaldı. Söz konusu veriye ilişkin piyasa beklentisi, yüzde 3 azalması yönündeydi.

Bu dönemde beklentilerin üzerinde düşüş gösteren tarım dışı iş gücü verimliliği, yılın ikinci çeyreğinde ise yüzde 2,4 artış kaydetmişti.

Üretim artışı, bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,7 ve çalışma saati yüzde 0,7 arttı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) takip ettiği enflasyon göstergelerinden biri olan birim emek maliyeti ise temmuz-eylül döneminde bir önceki çeyreğe göre yüzde 8,3 artış gösterdi. Birim emek maliyetinin bu dönemde yüzde 7 artması bekleniyordu.

Söz konusu dönemde beklentilerin üzerinde artış kaydeden birim emek maliyeti, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 1,1 artmıştı.

Euro kuru ne kadar? Euro kaç TL? Euro alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

AA / Dilara Zengin - Ekonomi Haberleri
Altının gram fiyatı 553 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı 553 lira seviyesinden işlem görüyor

 Güne yükselişle başlayan dolar 9,69'dan işlem görüyor

Güne yükselişle başlayan dolar 9,69'dan işlem görüyor

 Fed faiz oranını değiştirmedi, varlık alımlarının hızında azalmaya gitti

Fed faiz oranını değiştirmedi, varlık alımlarının hızında azalmaya gitti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title