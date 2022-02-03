ABD'de tarım dışı verimlilik dördüncü çeyrekte beklentileri aştı - Haberler Ekonomi
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ABD'de tarım dışı verimlilik dördüncü çeyrekte beklentileri aştı

AA, Dilara Zengin Okay - Ekonomi
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ABD'de tarım dışı verimlilik dördüncü çeyrekte beklentileri aştı

ABD'de tarım dışı iş gücü verimliliği, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 6,6 artarak beklentilerin üzerinde yükseliş gösterirken, birim emek maliyeti yüzde 0,3'lük artışla beklentilerin altında kaldı.

ABD'de tarım dışı iş gücü verimliliği, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 6,6 artarak beklentilerin üzerinde yükseliş gösterirken, birim emek maliyeti yüzde 0,3'lük artışla beklentilerin altında kaldı.

ABD Çalışma Bakanlığı, geçen yılın ekim-aralık dönemine ilişkin tarım dışı iş gücü verimliliği ve birim emek maliyeti verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede tarım dışı iş gücü verimliliği, geçen yılın dördüncü çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 6,6 arttı.

Beklentilerin üzerinde artış gösteren veriye ilişkin piyasa beklentisi, yüzde 3,2 artması yönündeydi.

Tarım dışı iş gücü verimliliği, geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 5 azalmıştı.

Söz konusu dönemde üretim, geçen yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 9,2 ve çalışma saati yüzde 2,4 arttı.

Tarım dışı iş gücü verimliliği, söz konusu dönemde yıllık yüzde 2 artarak 2021'in ilk çeyreğinden bu yana en güçlü yıllık yükselişi gösterdi.

Verimlilik, 2021 yılı genelinde 2020'ye kıyasla yüzde 1,9 arttı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) takip ettiği enflasyon göstergelerinden biri olan birim emek maliyeti ise ekim-aralık döneminde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,3'lük artış gösterdi.

Piyasa beklentilerinin oldukça altında kalan birim emek maliyetinin bu dönemde yüzde 1,5 artması öngörülüyordu. Birim emek maliyeti, geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 9,3 artmıştı. ???????

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AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi

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