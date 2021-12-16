ABD'de sanayi üretimi kasımda beklenenden az arttı - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ABD'de sanayi üretimi kasımda beklenenden az arttı

ABD'de sanayi üretimi kasımda beklenenden az arttı
AA / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

ABD'de sanayi üretimi, kasımda aylık bazda yüzde 0,5 artarak piyasa beklentilerinin altında yükseliş gösterdi.

ABD'de sanayi üretimi, kasımda aylık bazda yüzde 0,5 artarak piyasa beklentilerinin altında yükseliş gösterdi.

ABD Merkez Bankası (Fed), kasım ayına ilişkin sanayi üretimi ve kapasite kullanım verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede sanayi üretimi, kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5'lik artış kaydetti. Bu dönemde piyasa beklentilerinin altında yükseliş kaydeden verinin, yüzde 0,7 artması öngörülüyordu. Sanayi üretimi, ekim ayında yüzde 1,7 artmıştı.

İmalat sanayi üretimi de kasımda piyasa beklentileri dahilinde aylık yüzde 0,7 arttı. Ocak 2019'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaşan imalat sanayi üretimi, ekimde yüzde 1,4 artmıştı.

Kapasite kullanım oranı ise kasımda 0,3 puanlık artışla yüzde 76,8'e yükseldi. Bu dönemde piyasa beklentileriyle paralel bir seyir izleyen kapasite kullanım oranı, ekimde yüzde 76,5 olmuştu.

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

Fed faiz oranını değiştirmedi, varlık alımlarını azaltma hızını artırdı (1)

Fed faiz oranını değiştirmedi, varlık alımlarını azaltma hızını artırdı (1)

 ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.

ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.

 Fed ve Merkez Bankası ne yapacak? İşte kritik iki karara saatler kala son tahminler

Fed ve Merkez Bankası ne yapacak? İşte kritik iki karara saatler kala son tahminler

AA / Dilara Zengin - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title