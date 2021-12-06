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ABD'de Para Birimi Denetleme Ofisi, fidye yazılımı saldırılarındaki artışa karşı uyardı

AA / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi
ABD'de Para Birimi Denetleme Ofisi, fidye yazılımı saldırılarındaki artışa karşı uyardı

ABD Para Birimi Denetleme Ofisi (OCC), finansal hizmetlerde fidye yazılımı saldırılarında artış görüldüğünü belirterek, bankaların siber risklere karşı güçlü önlemler alması gerektiğini bildirdi.

ABD Para Birimi Denetleme Ofisi (OCC), finansal hizmetlerde fidye yazılımı saldırılarında artış görüldüğünü belirterek, bankaların siber risklere karşı güçlü önlemler alması gerektiğini bildirdi.

OCC, ABD'de federal bankacılık sisteminin karşı karşıya olduğu temel sorunları ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının bankacılık sektörü üzerindeki etkilerini değerlendiren Yarı Yıllık Risk Perspektifi Raporu'nu yayımladı.

Raporda, bankaların Kovid-19 krizini dayanıklılık, yeterli kredi kalitesi ve güçlü kazançlarla atlatmakta olduğu ancak zayıf kredi talebi ve düşük net faiz marjlarının performansları üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiği aktarıldı.

Bankaların karşı karşıya olduğu siber risklere dikkat çekilen raporda, siber saldırılar geliştikçe, daha karmaşık hale geldikçe ve daha fazla sektöre zarar verdikçe operasyonel risklerin yüksek kalmaya devam ettiği belirtildi.

Raporda, finansal hizmetlerde fidye yazılımı saldırılarında artış gözlemlendiği vurgulanarak, siber riskleri azaltmak için bankaların güçlü tehdit ve güvenlik açığı izleme süreçlerinin olması, sıkı ve uyarlanabilir güvenlik önlemleri almaları gerektiği ifade edildi.

Kredi riskinin ise orta düzeyde olduğuna işaret edilen raporda, bankaların iklim değişikliğinin neden olduğu fiziksel ve geçiş risklerine de maruz kaldığı kaydedildi.

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AA / Dilara Zengin - Ekonomi Haberleri

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