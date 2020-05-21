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ABD'de imalat sanayi PMI Mayıs'ta beklentinin üzerinde geldi

ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi, Mayıs'ta 3,7 puanlık artışla 39,8 değerine yükseldi ve piyasa beklentisinin üzerinde bir seyir izledi.

ABD'de imalat sanayi PMI Mayıs'ta beklentinin üzerinde geldi
21.05.2020 18:07 | Son Güncelleme: 21.05.2020 18:33

Uluslararası finansal araştırma kuruluşu IHS Markit, ABD'nin Mayıs ayına ilişkin imalat, hizmet ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) öncü verilerini açıkladı. Buna göre, imalat sanayi PMI, Mayıs'ta bir önceki aya kıyasla 3,7 puan artarak 39,8 puana yükseldi. Kovid-19 salgınının etkisiyle düşük seviyelerde seyreden endekse ilişkin piyasa beklentisi, bu dönemde 38 değerini alması yönündeydi. Endeks, Nisan ayında ise 36,1 değerinde gerçekleşmişti.

HİZMET SEKTÖRÜ ENDEKSİ BEKLENTİYİ AŞTI

Hizmet sektörü PMI da Mayıs'ta bir önceki aya göre 10,2 puan artışla 36,9'a yükseldi. Söz konusu veriye ilişki piyasa beklentisi Nisan'da 30 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi. Hizmet sektörü PMI, Nisan'da ise 26,7 olmuştu. İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI da Mayıs'ta bir önceki aya kıyasla 9,4 puan artarak 36,4 oldu. Bileşik PMI, Nisan'da 27 olarak hesaplanmıştı.

ÜLKE EKONOMİSİNİN YÜZDE 37 DARALMASI BEKLENİYOR

Açıklamada görüşlerine yer verilen IHS Markit Başekonomisti Chris Williamson, bu dönemdeki verilerin gayrisafi yurtiçi hasılada ikinci çeyrekte benzeri görülmemiş bir düşüş yaşayacağına işaret ettiğini bildirdi. Ülke ekonomisinin ikinci çeyrekte yüzde 37 daralmasını beklediklerini kaydeden Williamson, Kovid-19 salgınında ikinci bir dalganın olmaması ve salgına karşı alınan önlemlerin kaldırılmasıyla ekonomik faaliyetteki azalışın daha ılımlı bir hal alacağını ifade etti.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektördeki "genişlemeye", 50'nin altında kalması ise "daralmaya" işaret ediyor.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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