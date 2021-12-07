ABD'de dış ticaret açığı ekimde 6 ayın en düşük seviyesine geriledi

ABD'de dış ticaret açığı, ekimde aylık bazda yüzde 17,6 azalışla 67,1 milyar dolara gerileyerek mayıs ayından bu yana kaydedilen en düşük seviyeye indi.

ABD Ticaret Bakanlığı, ekim ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkenin dış ticaret açığı, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 17,6 azalarak 67,1 milyar dolar oldu.

Bir önceki ayda ulaştığı rekor seviyenin ardından 6 ayın en düşük seviyesine gerileyen dış ticaret açığının, 66,8 milyar dolar olması öngörülüyordu. Dış ticaret açığı, eylülde 81,4 milyar dolar ile rekor kaydetmişti.

Ülkenin ihracatı, ekimde bir önceki aya göre yüzde 8,1 artarak 223,6 milyar dolara yükselirken, ithalatı yüzde 0,9 artışla 290,7 milyar dolara çıktı.

Ticaret açığı Çin ve AB ile azaldı, Meksika ile arttı

ABD'nin ilişkilerinin hassas olduğu Çin ve Avrupa Birliği (AB) ile arasındaki ticaret açığı bu dönemde azalış gösterirken, Meksika ile olan ticaret açığı artış kaydetti.

Ülkenin Çin ile olan ticaret açığı, ekimde bir önceki aya göre yaklaşık yüzde 10,2 azalarak 28,3 milyar dolara indi. ABD'nin Çin'e ihracatı bu dönemde 13,8 milyar dolar olurken, ülkeden yapılan ithalat 42,2 milyar dolar olarak kaydedildi.

ABD'nin AB ile arasındaki ticaret açığı da ekimde yaklaşık yüzde 11,2 azalarak 16,6 milyar dolara geriledi.

Ülkenin Meksika ile arasındaki dış ticaret açığı ise yaklaşık yüzde 8,9 artışla 9,7 milyar dolara tırmandı.

Söz konusu dönemde ABD'nin açık verdiği diğer ticaret partnerleri arasında Almanya (5,7 milyar dolar), Tayvan (4,3 milyar dolar), Japonya (3,6 milyar dolar), İtalya (3,4 milyar dolar), Kanada (3,3 milyar dolar), Hindistan (3,1 milyar dolar), Güney Kore (2,7 milyar dolar) ve Fransa (1,4 milyar dolar) yer aldı.

AA / Dilara Zengin - Ekonomi Haberleri

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