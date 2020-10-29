ABD'de bekleyen konut satışları eylülde azaldı
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ABD'de bekleyen konut satışları eylülde azaldı

29.10.2020 18:03 | Son Güncelleme: 29.10.2020 18:06
ABD'de bekleyen konut satışları eylülde azaldı

ABD'de bekleyen konut satışları endeksi, eylülde beklentilerin aksine aylık yüzde 2,2 azaldı.

ABD'de bekleyen konut satışları endeksi, eylülde beklentilerin aksine aylık yüzde 2,2 azaldı.

National Association of Realtors (NAR), eylül ayına ilişkin bekleyen konut satışlar endeksini açıkladı.

Buna göre, ABD'de bekleyen konut satışları endeksi, eylülde aylık yüzde 2,2 azalarak 130 değerine geriledi.

Kovid-19 salgını nedeniyle mart ve nisan aylarında düşüş gösteren, mayıs ayı itibarıyla toparlanan veriye ilişkin piyasa beklentisi, eylülde yüzde 3,4 artması yönündeydi.

Bekleyen konut satışları, ağustosta ise aylık yüzde 8,8 artarak rekor seviyeye yükseldi.

Ülkede bekleyen konut satışları, eylülde yıllık bazda yüzde 20,5 artış gösterdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NAR Başekonomisti Lawrence Yun, eylül ayındaki hafif düşüşe rağmen konut alımına yönelik talebin güçlü bir şekilde devam ettiğini belirtti.

Bu yılın geçen yıla kıyasla daha fazla konut satışıyla tamamlanabileceğine işaret eden Yun, düşük konut kredisi oranlarıyla daha fazla satışın beklendiğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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